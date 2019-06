Șeful Poliției, noi precizări despre cazul polițistului ucis în Timiș. „Au fost câteva nereguli în organizarea misiunii” Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a oferit in aceasta dimineața cateva precizari cu privire la ancheta care se desfașoara in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, dupa moartea polițistului Cristian Amariei. „Suntem in prima zi dupa inmormantarea colegului nostru, e un eveniment dureros pentru noi toți. Sa-i dea Dumnezeu putere familiei, copiilor, sa treaca peste acest eveniment”, a declarat Ioan Buda, in fața sediului instituției pe care o conduce. Acesta s-a intors, aseara, de la funeraliile omului legii, impușcat mortal de un urmarit internațional pentru talharie.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

