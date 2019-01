Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Florin Ene, șeful Poliției Locale Bacau, a fost implicat sambata dupa-amiaza intr-un accident auto. Polițiștii sosiți la fața locului l-au testat cu etilotestul, iar rezultatul ar fi depașit 1 mg/l alcool in aerul expirat, potrivit unor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat, in varsta de 43 de ani, a fost prins beat la volan de doua ori in aceeași zi. Prima data a provocat un accident rutier și dupa testarea cu etilotestul a reieșit o valoare de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost prins din nou beat la volan dupa aproximativ doua ore.

- Toma Cuzin a fost oprit de politistii din capitala pentru un control de rutina. Potrivit surselor din politie, actorul conducea cu permisul suspendat. Politistii au trecut la verificari amanuntite. Pentru ca avea un comportament suspect, firicel din serialul Las Fiebinți a fost testat pentru consum…

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri noapte, în jurul orei 00.50, un conducator auto sub influența alcoolului.Cel în cauza, un barbat, de 34 de ani, din Cluj-Napoca, fusese implicat într-un accident rutier cu pagube materiale pe strada Câmpului, din Cluj-Napoca.În…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un conducator auto care se afla beat la volan. De asemenea, acesta fusese implicat și într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.”La data de 14.11.2018, în jurul orei 22:17, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- La data de 15 noiembrie 2018, in jurul orei 01.00, politistii Serviciul Rutier, in timp ce actionau impreuna cu politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, pe DN1, in zona localitatii Oarda de Jos, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani,…

- “Cel în cauza, un barbat de 48 de ani, din Cluj Napoca, a fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale, ieri, în jurul orei 12:30, pe strada Între Lacuri. Avea o concentratie de 1,70 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizeaza politistii clujeni.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un barbat care se afla beat la folan și care nu deținea nici permis de conducere.”La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 22:20, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin, Posturile de Politie Comunale Beliș…