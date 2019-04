Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Politia din Bacau, dupa ce Vasile Oprisan, seful institutiei, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile. Corpul de control al Politiei verifica acum daca seful IPJ Bacau a incalcat…

- In aceasta dimineața, polițiștii specializați in investigarea criminalitatii economice din Dambovița, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane și a Parchetului de pe langa Judecatoria Gaești, au efectuat 25 de percheziții domiciliare,…

- Par a fi doar niște cifre, dar acestea au rolul sa ilustreze o realitate dramatica pe care autoritațile o privesc de cele mai multe ori, impasibile. La o simpla cautare pe internet, rezultatul este unul înfiorator. Doar în anul 2015 în evidența Poliției Române au figurat 33.317…

- Trei suspecti ai mai multor talharii comise noaptea asupra unor batrani, in locuintele acestora, au fost prinsi in urma unei actiuni pe care politistii au derulat-o impreuna cu jandarmii, in noaptea de duminica spre luni, a precizat purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, Robert Costan. Este vorba de…

- Un microbuz cu 7 persoane a intrat intr-un cap de pod in aceasta dimineața, in comuna Helegiu, langa municipiul Onești, județul Bacau. Accidentul s-a produs duminica dimineața, relateaza unupetrotus.ro. Potrivit sursei menționate, la fața locului au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.