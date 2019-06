Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani, din Maramureș, a fost prins de polițiști la volanul unei mașini in care era o cantitate mare de țigari de contrabanda, provenite din Ucraina. Barbatul a fost urmarit de agenți in trafic și din cauza vitezei a intrat in gardul unui imobil, conform Mediafax.Citește și: Demisie…

- Politistii de frontiera maramureseni au tras focuri de arma in incercarea de a prinde doi contrabandisti. Acestia au scapat de vigilenta oamenilor legii, intorcandu-se inot in Ucraina. Tigarile, abandonate in padure, au fost confiscate de catre politistii de frontiera. Cei doi au fost retinuti de catre…

- Mai multi contrabandisti de tigari au reusit sa insele vigilenta politistilor de frontiera din Maramures si sa scape de acestia abandonand marfa de contrabanda si sarind in Tisa. Incidentul s-a petrecut sambata, 18 mai, cand au abandonat tigarile in padure si au inotat pana in Ucraina. Cele 12.000 de…

- Barbatul, ajutat si de alti carausi a reusit sa introduca pe teritoriul romanesc aproximativ 30.000 de pachete cu tigari de contrabanda. Un echipaj al politiei de frontiera din Sarasau a observat grupul de persoane, care transporta de la frontiera de stat spre localitatea Piatra, coletele voluminoase.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, 8.000 pachete cu tigari de contrabanda in valoare de 93.600 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri,…

- Trei focuri de arma au fost trase pentru avertizarea carausilor, care au reusit sa treaca raul Tisa, pe teritoriul roman, cu mai multe pachete voluminoase, care contineau tigari de contrabanda. Din pacate, infractorii s-au aruncat in rau si au reusit sa ajunga pe malul ucraineana. Incidentul s-a petrecut…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, aproximativ 16.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 183.000 lei, ce urmau sa fie introduse ilegal in tara. Actiuni similare…

