Cinci romani, victime ale unui accident rutier, in Austria

In cursul noptii de marti spre miercuri, in aproprierea orasului Hohenzell, situat in nord vestul Austriei s a produs un accident rutier soldat cu sapte victime, printre care si cinci romani, cu varste cuprinse intre 14 si 73 de ani.Microbuzul in care se aflau, inmatriculat in Romania,… [citeste mai departe]