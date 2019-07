Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Luiza Melencu, zisa „Lulu”, a disparut in luna aprilie. De aproape patru luni, poliția a cautat-o, dar in zadar. Astazi, in curtea lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, au fost descoperite urme din cadavrele a doua fete. Modul de operare a fost identic. Fata de 19 ani a mers la Caracal, pe 14 aprilie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, o ancheta completa privind modul in care s-a actionat in cazul adolescentei ucise la Caracal, precizand ca, in situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite sau…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anulat astazi decizia Colegiului Disciplinar prin care magistratul Gheorghe Balan a fost demis din funcție. Astfel, CSM a dispus aplicarea unei sancțiuni sub forma de mustrare.

- Ziarul Unirea Fostul consilier judetean Traian Ursales a contestat hotararea prin care a fost ”demis” din functie Fostul consilier judetean Traian Ursales a contestat hotararea prin care a fost ”demis” din functie Fostul consilier județean Traian Ursaleș a contestat in justiție ... Fostul consilier…

- Deputatul Catalina Bozianu (PMP) revine pe subiectul adopției Sorinei, fetița din Baia Mare luata cu forța de la asistenți maternali. Catalina Bozianu spune ca cea mai importanta lecție din aceasta situație este aceea ca orice persoana care indeplinește o funcție publica, inclusiv cea de procuror, trebuie…

- Remus Borza, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, a anunțat o reducere a numarului de bugetari și o scadere a numarului de ministere. „Am crescut veniturile in sectorul bugetar, cred ca suntem singura țara din lume care platește mult mai bine salariații din sectorul public decat pe…

- Prefectul de Timis, Eva Andreas, a semnat astazi ordinul de incetare a mandatului primarului orasului Deta, Petru Roman. Acesta a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate, prin care a fost declarat ca fiind in conflict de interese (administrativ). Ancheta ANI a pornit in urma investigațiilor…

- Activand aceasta functie, șoferul va vedea pe dispozitivul sau ca persoana care a comandat taxiul a cerut sa nu aiba parte de conversații in timpul calatoriei. Noua funcție este gratuita si este disponibila de miercuri pentru preferințele de calatorie din segmentul de lux - SUV Uber Black…