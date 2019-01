Seful PNL: Solicitam abrogarea de urgenta a OUG 114

Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita abrogarea OUG 114/2018 privind masurile fiscale, a anuntat miercuri liderul PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca respingerea legii va putea fi posibila in cadrul sesiunii extraordinare parlamentare.

- "Biroul Partidului Național Liberal someaza Guvernul sa finalizeze de urgența proiectul de buget, sa-l adopte in ședința de Guvern și sa transmita spre dezbaterea Parlamentului cel tarziu pana la data de 14 ianuarie. De asemenea, solicitam conducerii celor Doua Camere, celor doi președinți, Liviu…

- Presedintele Ucrainei a propus Parlamentului de la Kiev instituirea legii martiale, in urma incidentului de duminica, in timpul caruia rusii sunt acuzati ca au capturat, in Marea Neagra, trei ambarcatiuni urainene, ranind marinari ucraineni. Totodata, pe fondul acestui episod tensionat, ambele state…

- Liderii parlamentarilor PNL vor depune o solicitare de revocare din functia de Avocat al Poporului a lui Victor Ciorbea adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, dupa ce conducerea partidului a aprobat documentul in ședința de luni.

- Biroul Executiv al PNL a aprobat, luni, o cerere de revocare din functia de Avocat al Poporului a lui Victor Ciorbea adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, care va fi inaintata Birourilor permanente reunite. Liderii celor doua grupuri parlamentare…

