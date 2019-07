Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban va prezenta liberalilor, saptamana viitoare, propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare in București, au precizat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Liberalii au ținut, luni, la Parlament, o ședința a Biroului Executiv, de la ora 12.00.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca Biroul Executiv al liberalilor a adoptat proiectul de revizuire a Constitutiei, printre prevederi numarandu-se si interdictia pentru persoanele condamnate de a candida la parlamentare si europarlamentare, informeaza Agerpres. "Astazi am adoptat in…

- PNL va sustine obiectivele din Pactul pentru consolidarea parcursului european propus de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul liberalilor, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.Decizia a fost luata marti, cu unanimitate de voturi, in Biroul Executiv al partidului. Citește și: Acuzații…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, duminica, ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare. "Parerea mea despre scutirea de impozit pe venit in IT este, fara…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni, miercuri, la Sibiu, la sedinta urmand sa participe presedintele Klaus Iohannis, presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, si secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White. Inainte de reuniunea BEx al PNL, care va avea loc la Hotel Hilton…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a fost invitat de PNL la mai multe evenimente în perioada campaniei electorale, șeful statului urmând sa participe la mitingurile organizate de liberali la Iași și București, precum și la Biroul Executiv al partidului la care vor lua parte și președintele și…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni miercuri la Sibiu, a anuntat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Pe data de 8 (mai - n.r.), incepand cu ora 16,00, am convocat Biroul Executiv al PNL. La aceasta reuniune a Biroului Executiv al PNL, dedicata in integralitate dezbaterii agendei…