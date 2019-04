Dorința francezilor de la PSA de a gasi parteneri in industria auto a dat naștere mai multor speculații care au aparut in ultima perioada in presa internaționala. De cele mai multe ori, PSA a fost menționat alaturi de Fiat-Chrysler, cu care ar fi urmat sa fuzioneze (varianta respinsa de FCA) sau cu care ar urma sa semneze un parteneriat pentru dezvoltarea mașinilor electrice. CEO-ul Carlos Tavares a subliniat ca PSA nu se concentreaza pe negocierea unui...