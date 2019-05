Stiri pe aceeasi tema

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a inceput miercuri un turneu de o saptamana in Asia intr-un efort de consolidare a legaturilor cu aliatii Statelor Unite in regiune, ocazie cu care va avea discutii 'deschise' cu omologul sau chinez despre cresterea puterii Chinei, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Pentru…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press, potrivit Mediafax. Oficialii…

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a confirmat joi seara ca Pentagonul analizeaza posibilitatea suplimentarii efectivelor militare în Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax. "Ne gândim în felul urmator: sunt lucruri pe care le putem face pentru a îmbunatati…

- Oficialii citati au declarat ca nu a fost luata inca o decizie si nu este clar daca Presedintia SUA va aproba acest lucru. Trupele mobilizate in Orientul Mijlociu ar urma sa aiba caracter defensiv, au precizat oficialii americani, sub protectia anonimatului.Secretarul de Stat Mike Pompeo…

- Guvernul chinez a denuntat luni prezenta navelor de razboi americane in largul insulelor revendicate de catre Beijing in Marea Chinei de Sud, unde marina SUA desfasoara cu regularitate operatiuni de aparare a 'libertatii de navigatie', potrivit AFP preluata de Agerpres. 'China isi exprima indignarea…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a anulat miercuri, in ultimul moment, o vizita planificata in Europa din cauza evolutiei situatiei din Venezuela, a anuntat purtatorul de cuvant al acestuia, locotenent colonel Joe Buccino, relateaza AFP, citata de Agerpres."Ministrul Apararii interimar…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan s-a declarat marti optimist cu privire la problema spinoasa a vanzarii de avioane de lupta americane F-35 Turciei, in pofida suspendarii livrarilor catre Ankara de echipamente pentru acest tip de avion, relateaza AFP. "Am avut mai multe convorbiri cu ministrul turc…