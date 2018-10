Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a sosit vineri la Kabul pentru a se intalni cu noul comandant al trupelor NATO din tara si a discuta progresul discutiilor de pace cu talibanii, in ciuda deteriorarii situatiei de securitate si a turbulentelor politice din guvernul afgan, transmite Reuters.…

- India si SUA vor organiza anul viitor exercitii militare comune terestre, maritime si aeriene, a anuntat joi ministrul indian al apararii Nirmala Sitharaman, citat de AFP. 'Am decis sa organizam pentru prima oara in 2019 exercitii comune (terestre, maritime si aeriene) cu SUA in largul…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a afirmat luni la radio Kossuth ca Uniunea Europeana trebuie sa-si schimbe politica referitoare la migratie, transmite agentia MTI, potrivit Agerpres. Comentand recentele declaratii ale liderului Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea…

- Inchiderea bazei de la Incirlik, principala baza aeriana a NATO in Turcia, important pivot pentru operatiunile coalitiei antijihadiste in Siria, ar putea sa coste scump Ankara, estimeaza numerosi analisti, citati marti de France Presse. In timp ce relatiile intre SUA si Turcia, tari aliate in cadrul…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP. "Trebuie sa consideram spatiul ca un domeniu de lupta…

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- Sanctiunile americane impotriva tarilor care cumpara armament rusesc trebuie sa poata face obiectul unor exceptari pentru a nu arunca unele tari definitiv in bratele Rusiei, a declarat vineri ministrul american al apararii, citat de AFP. "Rusia trebuie sa plateasca pentru comportamentul sau agresiv…