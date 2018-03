Stiri pe aceeasi tema

- Strategia Rusiei fata de Occident se rezuma la acte pe care ea le considera 'neglijabile' cu scopul de a diviza si a slabi democratiile din lume, a apreciat marti ministrul apararii american Jim Mattis, catalogand drept 'periculos' acest comportament al Moscovei, informeaza France Presse.…

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse.Acesta este un 'flashmob rusofob',…

- Si Australia a decis sa expulzeze diplomati rusi, legat de cazul Skripal Australia s-a alaturat tarilor care au decis expulzarea unor diplomati rusi în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Comiterea unui atac cu un agent neurotoxic pe teritoriul unui aliat apropiat al Canadei este de dispretuit si poate pune in pericol viata a sute de oameni, a apreciat ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland. Trei solicitari din partea Moscovei in vederea suplimentarii personalului diplomatic…

- Mai multe tari ale Uniunii Europene au anuntat vineri ca vor lua zilele urmatoare, posibil incepand de luni, masuri impotriva Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe pamant britanic, atribuita de catre Londra, Moscovei. Rusia, la randul sau, acuza Regatul Unit ca a impins…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Londra ca a ”ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice” in cazul otravirii unui spion in Marea Britanie si a amenintat ca va riposta unor eventuale noi ”onitiative antiruse”, relateaza AFP. ”Nu exista vreo indoiala ca Guvernul…

- Rusia a sustinut ca nu a existat niciodata un program cu numele "Noviciok", neurotoxicul care ar fi fost folosit, potrivit Marii Britanii, pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Si totusi, un cercetator rus povesteste, pentru o agentie de presa a statului rus, ca a participa la conceperea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- Franta a anuntat, duminica, ca nu recunoaste desfasurarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, la patru ani dupa anexarea "ilegala" a peninsulei ucrainene de catre Moscova, informeaza AFP. "Franta nu recunoaste organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea astazi, duminica",…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca Alianta nu isi doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, adaugand ca sustine pozitia Marii Britanii in scandalul izbucnit dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza France 24.

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- "Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Campionatul Mondial de Fotbal in Rusia in aceasta vara", a declarat sefa Guvernului in Camera Comunelor. Ea a anuntat aceasta masura, intre altele, dupa ce a denuntat o vina a Moscovei in otravirea fostului spion Serghei Skripal…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- 'Nicio mass-media britanca' nu va mai activa in Rusia in cazul in care postul de televiziune rus Russia Today va fi inchis in Marea Britanie, a atentionat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza AFP. Institutia de reglementare in domeniul Audiovizualului din Marea…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Rusia are termen pana la noapte sa gaseasca o explicație pentru faptul ca un gaz neurotoxic produs de ruși a fost folosit in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Premierul Theresa May a declarat, luni, ca este “foarte probabil” ca…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- 'Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust', a declarat ministrul de externe Boris Johnson in fata parlamentului britanic.Boris Johnson a confirmat identitatea celor doua persoane atacate cu o substanta necunoscuta…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Directorul Agentiei de Securitate Nationala a SUA (NSA) a declarat marti ca niciodata nu a primit unda verde din partea Casei Albe pentru a raspunde serviciilor secrete rusesti acuzate de ingerinta in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza miercuri France Presse. "Este adevarat ca nu am…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Mass-media rusa afirma ca Moscova intenționeaza sa inceteze producția de gaze naturale pe cel mai mare camp de gaze in zona Crimeea – Odesa a platformei continentale. Știrea a fost comentata de autoritatile ucrainene. „Astazi, in spațiul informațional a aparut o știre despre suspendarea de catre Rusia…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimându-si „opozitia ferma" fata de un document care lanseaza „speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o 'alianta strategica' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, 'convergente tactice' intre cele doua tari, relateaza France Presse. 'Eu…

- Exporturile Germaniei spre Rusia au crescut anul trecut pentru prima data dupa 2012, gratie revenirii economiei rusesti, care anterior a fost afectata de sanctiunile introduse de UE in urma implicarii Moscovei in conflictul din estul Ucrainei, arata datele statistice publicate luni, informeaza Reuters.

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- Rusia respecta frontierele Ucrainei, stabilite dupa anexarea Crimeii de Rusia – a declarat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov. Dupa cum relateaza RIA-NOVOSTI, Konstantin Zatulin, deputat din partea „Rusiei Unite”, propusese anterior denunțarea Tratatului de prietenie, colaborare…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters. Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se asteapta la o intensificare a dialogului Aliantei cu Rusia in 2018, atat la nivel politic, cat si pe canalele militare de comunicare, transmite vineri dpa. Relatiile NATO-Rusia au atins cel mai scazut nivel de dupa Razboiul…