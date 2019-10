Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO ce va avea loc joi la Bruxelles ar trebui sa permita "sa aplaneze divergentele" aparute in cadrul Aliantei dupa operatiunea lansata in nord-estul Siriei de Turcia, unul dintre membrii organizatiei, a anuntat miercuri secretarul general al…

- Reuniunea ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO ce va avea loc joi la Bruxelles ar trebui sa permita "sa aplaneze divergentele" aparute in cadrul Aliantei dupa operatiunea lansata in nord-estul Siriei de Turcia, unul dintre membrii organizatiei, a anuntat miercuri secretarul general al NATO,…

- Vorbind cu presa in timpul unei vizite in Afganistan, Esper a spus ca, desi este in desfasurare retragerea din nord-estul Siriei, unele trupe se afla in continuare alaturi de forte partenere in apropiere de campurile petroliere si ca exista discutii ca unii militari sa ramana acolo. Esper a precizat…

- Statele Unite au somat, vineri seara, Turcia sa opreasca ofensiva militara din nordul Siriei, avertizand cu sanctiuni dure Administratia Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul Politico.com si agentia Reuters, potrivit Mediafax."Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie sa fie clar acest lucru.…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- SUA nu sustin ofensiva pe care Turcia intentioneaza sa o desfasoare in nordul Siriei si armata americana nu o va sprijini in vreun fel, a anuntat luni Pentagonul, potrivit Reuters si AFP. ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…