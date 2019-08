Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT intenționeze sa-l reclame pe avocatul familiei Luizei Melencu la Baroul București. Anchetatorii susțin ca avocatul Tonel Pop și-ar fi facut un selfie in spațiul securizat al cercetarii criminalistice, dar avocatul Luizei spune ca a fost vorba despre o poza in combinezonul criminaliștilor,…

- Procurorii CSM au decis joi suspendarea procurorului din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care nu ar fi permis agenților de poliție sa incalce mandatul de percheziție și sa descinda in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal inainte de ora 6:00.Kovesi l-a premiat pe acest procuror pentru profesionalism.…

- Procurorii DIICOT inca nu au inceput percheziția informatica in cazul crimelor din Caracal, nefiind, astfel, verificate telefoanele lui Gheorghe Dinca, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca anchetatorii nu au inceput inca verificarea…

- Astazi a circulat informația potrivit careia suspectul Gheorghe Dinca a marturisit la DIICOT Craiova ca a ținut-o vreme de trei luni prizoniera pe Luiza Melencu. Tanara de 18 ani, disparuta pe 14 aprilie 2019, ar fi fost violata repetat și ucisa abia in iulie. Informația privitoare la declarația suspectului…

- Simona Gheorghe, jurnalist Romania Tv, publica luni, pe Facebook, primele imagini cu mașina lui Gheorghe Dinca, imediat dupa ce Alexandra s-a urcat in ea.„Imaginile din dosarul anchetatorilor cu masina criminalului imediat dupa ce Alexandra s-a urcat in ea. Pleaca cu fata si dupa 9 minute…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a șocat o țara intreaga cu crimele comise asupra tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a lucrat la spitalul din Caracal. Informația a fost confirmata chiar de Marian Mitran, directorul respectivei unitați medicale. „Da, Gheorghe Dinca a lucrat la spitalul…

- Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT Comunicatul DIICOT La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G.…