Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența care poate lasa elevii fara reduceri la transportul public și fara decontarea navetei școlare, acuza liberala Raluca Turcan.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa șefei procuroarei Maria Pițurca: 'Daca ne violeaza copiii, ne dau in cap pe…

- Va reamintim, STPT a propus, dupa o idee venita de la activistul civic Cristi Brancovan, introducerea biletului care sa fie valabil timp de 60 de minute și pe orice linie, chiar daca este vorba despre linie urbana, metropolitana sau de expres. Propunerea STPT presupunea și scumpirea biletului cu…

- Primarul orasului Pecica, Petru Antal, a semnat marti, 4 iunie, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Regiunea Vest, alaturi de directorul general Sorin Maxim, contractul de finantare al proiectului „Extindere si eficientizare iluminat public in orașul Pecica si satele aparținatoare”.…

- Dat fiind faptul ca uneori coloanele de mașini impanzesc și blocheaza orașul, USR propune o noua abordare a problemei deplasarii prin oraș, abordare care nu include largirea strazilor in detrimentul spațiului verde sau al celui dedicat pietonilor. Astfel, cei de la USR Timiș vorbesc despre…

- Fostul premier Dacian Ciolos a lansat primul atac dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit „un presedinte fara solutii“. Alianta USR PLUS si-a lansat duminica la Timisoara candidatii la europarlamentare.

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Timis au verificat, in ultima perioada, pietele din Timisoara, in conditiile in care se apropie sarbatorile pascale. Iar neregulile descoperite nu sunt deloc putine, vinovati fiind atat comerciantii cat si cei care administreaza…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Timis au verificat, in ultima perioada, pietele din Timisoara, in conditiile in care se apropie sarbatorile pascale. Iar neregulile descoperite nu sunt deloc putine, vinovati fiind atat comerciantii cat si cei care administreaza…

- „Situații inacceptabile și masuri in consecința! Un magazin dintr-o piața din centrul municipiului Timișoara vindea pești in condițiile pe care le vedeți”, a scris Sorin Susanu, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș pe Facebook. Comisarii Protecției Consumatorilor…