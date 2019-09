Seful Lime Romania, statistici interesante: 15% dintre calatori sunt doamne, ponderea insa va creste

Luca Mateescu este responsabil de Lime Romania in calitate de manager de operatiuni, pozitie preluata in iunie 2019, imediat dupa lansarea din Bucuresti. Am discutat cu el despre numarul de trotinete… [citeste mai departe]