Şeful OMV dat în judecată de Mike Smith, reprezentant al populaţiei maori din Noua Zeelandă 'Prin continuarea operatiunilor de explorare de petrol si gaze in contextul urgentei privind schimbarile climatice, companii precum OMV ii condamna pe urmasii nostri la un viitor cu suferinte imense', sustine Mike Smith. Potrivit acestuia, operatiunile OMV in Noua Zeelanda trebuie sa inceteze. 'Descoperirea de petrol si gaze alimenteaza schimbarile climatice si au consecinte devastatoare pentru populatia noastra si biodiversitate', a spus Mike Smith. Potrivit ONG-ului Greenpeace, OMV este ultima mare companie petroliera internationala care opereaza in continuare in Noua Zeelanda si intentioneaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

