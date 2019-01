Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite in Germania, Richard Grenell, a avertizat companiile germane implicate in construirea gazoductului Nord Stream 2 ca ar putea fi sanctionate daca nu renunta la proiect, a informat duminica un oficial american, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consilierul american prezidential pentru probleme de securitate, John Bolton, a avut discutii productive cu omologul sau turc Ibrahim Kalin, privind decizia Statelor Unite de a retrage trupele din Siria, a informat marti un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate, relateaza Reuters.

- Marina iraniana va trimite nave de razboi in Atlantic incepand cu luna martie, a anunțat un comandant de rang inalt, in condițiile in care Republica Islamica incearca sa-și mareasca raza operaționala a forțelor sale navale pana la limita apelor teritoriale ale Statelor Unite, inamicul sau de moarte,…

- SUA au impus miercuri o noua serie de sanctiuni impotriva a 15 agenti ai serviciilor de informatii militare ruse (GRU), acuzati de "activitati nefaste", mergand de la ingerinte in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pana la piratarea informatica a Agentiei mondiale antidoping, relateaza…

- Amenintarile cibernetice externe si spionajul reprezinta pentru Canada provocari strategice mai mari decat terorismul, a afirmat marti seful Serviciului canadian de informatii, David Vigneault, intr-o rara aparitie publica, dupa cum noteaza Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a acuzat pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ca este impotriva crearii „unei Europe unite si puternice“. Totodata, Tusk s-a declarat ingrijorat cu privire la curentul nationalist din Europa, mai ales in perspectiva alegerilor europarlamentare…

- Statele Unite ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica. Declaratia a fost facuta joi, la Varsovia, de secretarul american pentru Energie, Rick Perry, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana, Franța, Germania și Marea Britanie au declara vineri, intr-un comunicat de presa comun, ca regreta decizia Washingtonului de a reimpune sancțiuni asupra Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.