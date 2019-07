Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Consensual, in parteneriat cu FORMVEST - Intreprindere Sociala S.R.L. organizeaza joi, 27 iunie 2019, ora 15.00, in sala de conferințe a pensiunii Piatra Șoimului din Vișeu de Sus, atelierul de lucru "Inovare in formare". Manifestarea face parte din setul de intalniri cu agentii economici,…

- Virusul West Nile face victime și in Romania. Sunt 276 de cazuri de infectie inregistrate in ultimul an iar 42 pacienți nu au mai putut fi salvați. Ultimul deces s-a inregistrat la Iași iar autoritatile au fost nevoite sa testeze tot sangele donat, a scris medicul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.…

- Orange a premiat 36 de studenti ai Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI) din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, care au absolvit cursurile Orange Educational Program pentru anul universitar 2018-2019. Aflat la cea de-a 22-a editie, Orange Educational Program…

- In scopul efectuarii unor lucrari de reabilitare a rezervorului de apa Miroslava, joi 9 mai 2019, in intervalul orar estimat 09.00 – 20.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii de pe strazile Tudor Neculai, Valea Adanca, șoseaua Iași – Voinești, Podișului, Valeni, șoseaua Galata,…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, revine in functia de rector al Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, din care s-a autosuspendat in perioada in care a fost ministru. Informatia a fost confirmata de prorectorul Mihaela Onofrei, care a a fost ordonatorul de credite al institutiei…

- Aflat in conferinta de presa alaturi de Rares Bogdan, presedintele PNL Iasi, deputatul Costel Alexe a lansat un apel catre toti iesenii de buna credinta pentru a se mobiliza impotriva celor care tin Iasul in saracie si subdezvoltare: "Imaginati-va ca Liviu Dragnea a avut tupeul si nesimtirea in cadrul…

- "Desi din 2014 si pana in prezent proiectul a inregistrat foarte multe blocaje si multe prelungiri, termenul de finalizare trebuind sa fie 2017, ieri am semnat actul de operationalizare al primului lot, marcand pentru prima data un progres concret in acest proiect. Lotul 1 include 110 locatii, dintre…

- Rares Bogdan si liberalii ieseni impart lalele pe strazile din Iasi. Acestia ii indeamna pe oameni sa iasa la vot. Imaginile au fost surprinse pe strada Palat. Cei de la PNL au impanzit zilele acestea intregul oras, distribuind pliante in toate cartierele.