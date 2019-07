Stiri pe aceeasi tema

- Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scaderi consecutive trimestrele II si III. Industria manufacturiera germana are în iulie cea mai slaba evolutie din ultimii sapte ani. E o perspectiva obtinuta pe baza indicelui Markit,…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul…

- Elite Cars Leasing, companie fondata in Germania in anul 2016 de catre antreprenorul roman Viorel Tereaca, prezenta cu dealershipuri in Bucuresti si Bacau, aduce saptamanal pe Autovit.ro intre 20 si 30 de masini noi, intrucat aproximativ 90% din...

- Autoritatile iraniene au avertizat miercuri ca termenul de 60 de zile acordat puterilor europene care au semnat acordul din iulie 2015 privind programul nuclear al Republicii Islamice nu va fi prelungit, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La expirarea acestui termen limita, la 8 iulie,…

- In urma cu o luna, Rusia a oprit exporturile de petrol via conducta Druzhba dupa ce un producator rus a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta substanta este utilizata pentru a creste productia de petrol, dar trebuie separata de titei inainte de livrarea petrolului deoarece…

- Grupul energetic CEZ și-a scos la vanzare activele din Romania, fiind scoase la mezat atat activele din domeniul furnizarii și distribuției de electricitate din Oltenia, cat și cele de producție a energiei regenerabile din Dobrogrea, scrie Profit.ro. Potrivit sursei citate, grupul CEZ a anunțat deja…

- Dupa ce au anunțat ca, pana in 2021, vor incepe sa produca utilitarepentru Peugeot, Citroen și Opel la uzina din Gliwice (Polonia), oficialii PSA pregatesc restructurari pentru fabricile din Europa. In urma cu cateva zile, au aparut informații neoficiale cu privire la viitoarele Peugeot 308 și Opel…

- Țara care are mai multe biciclete decat populație vrea sa reduca la maximum poluarea. Iar autoritațile din capitala vor sa ia o decizie radicala. Autoritățile din Amsterdam plănuiesc să elimite total, până în 2030, mașinile pe benzină și diesel, ceea…