"Problemele privind evacuarea si lichidarea armelor si munitiilor rusesti se refera la relatiile bilaterale (ale Rusiei si Republicii Moldova). Acestea pot fi discutate cu participarea OSCE, insa in cadrul rundei de negocieri la Bratislava aceasta problema nu a fost discutata", a declarat Neukirch.

De asemenea, el dat un raspuns negativ jurnalistilor care l-au intrebat daca aceasta problema ar urma sa fie discutata pe viitor in acest format. "Aceasta nu este o problema care se discuta in formatul '5+2'. Nu am discutat si nu am convenit sa discutam acest lucru in viitor in cadrul acestui…