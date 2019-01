Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut joi o intrevedere cu noul sef al misiunii din Republica Moldova a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, Claus Neukirch.

- Seful social-democratilor, Liviu Dragnea, incearca sa utilizeze CCR ca instrument politic, considera presedintele USR, Dan Barna, in contextul sesizarii de catre Guvern la Curtea Constitutionala a unui...

- Dupa ce a participat anul acesta la trei etape cu un wild card, Constantin Popovici, primul roman din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, s-a calificat printre cei mai buni 10 saritori de high diving din lume și va participa la toate etapele din sezonul 2019. Constantin Popovici s-a remarcat…

- Statele Unite au promis luni sa exercite o presiune ”implacabila”, pentru a determina Iranul sa i se plieze, care intentioneaza ”sa ocoleasca cu mandrie” sanctiunile drastice reimpuse de Washington sectoarelor petrolier si financiar iraniene, relateaza AFP, informeaza News.ro.Seful diplomatiei…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, anunța transmisia live a celei de-a 19-a ediție a competiției internaționale de patinaj artistic - “Crystal Skate”. Organizat in perioada 25-28 octombrie 2018 de Federația Romana de Patinaj in colaborare cu Asociația Municipala de Patinaj…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul prin care i-a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei", in grad de Mare Cruce, fiicei presedintelui Italiei, Laura Mattarella, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului efectueaza in acest zile o vizita de stat in Italia.