- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, diminica, la sedinta CN al partidului, ca prea multa vreme Romania a fost pacalita si tinuta-n chingi cu MCV, document in care nu se vorbeste insa si despre independenta judecatorilor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este fundamentala decizia CCR privind sesizarea depusa de Guvern legat de numirea noilor ministri la Dezvoltare Regionala si Administratie Publica si la Transporturi.Citește și: SURSE - Ciorna listei PSD la europarlamentare. Numele vehiculate…

- Codrin Ștefanescu da detalii despre audierea unui important baron al PSD la DNA! Conform secretarului general interimar al PSD, Marian Oprișan a fost audiat la DNA intr-un dosar in care e vizat Liviu Dragnea. Ștefanescu a spus ca Oprișan i-a anunțat pe procurori ca PSD va da legea amnistiei și grațierii.Președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni seara ca "papagalul zilei" este Mihai Fifor, deoarece dupa ce a demisionat din functia de ministru al Apararii a acceptat sa fie propus de presedintele PSD, Liviu Dragnea, presedinte interimar al Consiliului National al PSD, "o entitate care nu mai functioneaza".…

- Președintele PSD și-a anulat participarea la o conferința la care sunt prezente atat Corina Crețu, comisiar european, cat și premierul Viorica Dancila. Deși șeful Camerei Deputaților nu apare pe lista vorbitorilor la evenimentul respectiv, Liviu Dragnea și-a anunțat participarea luni seara. Acum, consilierii…

- Presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, a declarat ca premierul Viorica Dancila i-a comunicat ca evaluarea ministrilor este aproape finalizata, iar o sedinta a Comitetului Executiv al PSD ar putea avea loc peste doua sau trei saptamani.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va trece la decapitari in Guvern, dupa ce a reusit sa castige razboiul din partid cu tabara condusa de Gabriela Firea. In capul listei de remaniabili e vicepremierul Paul Stanescu, cel care a orchestrat „puciul“ intern impotriva lui Dragnea. C um lovitura de partid a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut senatorului PSD Ecaterina Andronescu sa nuanțeze declarația prin care a spus ca i s-a propus postul de ministru al Educației.”Eu sper ca doamna Andronescu sa nuanțeze ceea ce a spus și apoi voi interveni și eu. Am avut o discuție mai ampla cu Ecaterina…