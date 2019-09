Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Iași, Mihai Chirica a facut noi afirmații controversate despre romani. Mai exact, despre muncitorii romani, pe care ii considera ce mai „slabi” din Europa. Mihai Chirica s-a referit la calitatea invațamantului, in contextul intenției Ministerului Educației de a relansa școlile profesionale.…

- Elena Ionescu s-a casatorit in luna martie a anului trecut cu Razvan Stanciu, manechin in echipa lui Catalin Botezatu. Fosta solista a trupei Mandinga era insarcinata in acel moment cu baiețelul lor, insa la un an de cand au devenit parinți se pare ca lucrurile intre cei doi au inceput sa degenereze.…

- Summitul G7 de la Biarritz a produs o declaratie comuna de o pagina, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron in conferinta de presa de la finalul evenimentului gazduit de statiunea din sud-vestul Frantei, transmit Reuters, AFP si dpa. Seful statului francez a spus ca tensiunile…

- Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, spun cercetatorii. O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea plamanilor in cazul a 7.071…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, a anuntat ca a decis, in urma unei discutii cu presedintele Consiliului de Administratie, sa renunte la functie. "Având în vedere importanţa dezvoltării infrastructurii rutiere pentru…

- Instagram considera ca noul instrument anti-agresiune, care ii face pe utilizatori sa se gandeasca de doua ori inainte sa posteze ceva negativ, ar putea ajuta la reducerea abuzurilor pe platforma. Instagram a fost supus unei presiuni de a rezolva cumva problema agresiunilor unora dintre utilizatorii…

- Vladislav Zara a fost demis din functia de director general al Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. O hotarare in acest sens a fost aprobata in sedinta cabinetului de ministri luni, 1 iulie.