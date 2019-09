Seful Lime Romania, statistici interesante: 15% dintre calatori sunt doamne, ponderea insa va creste

Stiri pe aceeasi tema

- Și afectarea grava a peste 70.000 de operatori economici București, 23 septembrie 2019 –Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicarii considera ca proiectul de hiper-reglementare in domeniul tutunului (L443/2019) inseamna afectarea grava a peste 70.000 de operatori economici, interzicerea oricarei…

- Dincolo de infringementul pe gaze, Executivul de la București are pe masa și dosarul fierbinte al prețurilor reglementate la energie electrica, spune Economia.net. De la 1 ianuarie, ele nu mai sunt posibile potrivit legislației europene, dar in Romania ele exista ca urmare a OUG 114. Cei patru mari…

- Amenzile pentru apelurile false la seviciul de urgente 112 din Romania vor creste de 5 ori. Potrivit premierului roman, Viorica Dancila, guvernul de la Bucuresti va adopta un pachet legislativ in acest sens.

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la locomotiva trenului InterRegio 1631. Trenul circula pe ruta Brașov - București, avea trei vagoane și aproximativ 350 de calatori. A oprit in Gara Buda din localitatea Ariceștii Rahtivani, unde au intervenit echipaje de la Inspectoratul Județean…

- O suspiciune de Pesta Porcina Africana (PPA) la porci domestici a fost semnalata, in urma cu cateva zile, intr-o exploatatie din satulCosniciu, comuna Ip, in urma testarii virusologice realizate in laboratorul din cadrul DSVSA Salaj, proba fiind trimisa la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala…

- Florin Piersic a postat un mesaj trist pe contul de socializare, la doar cateva ore de la moartea actriței Florina Cercel. Acesta a povestit cum a primit vestea dispariției acesteia și ce a simțit in acele momente, recunoscand ca a avut o presimțire rea atunci cand i-a sunat telefonul. „Vi s-a intamplat…

- Trenul InteRegio 1922 Arad-Mangalia ajunge in București cu o intarziere de peste doua ore dupa ce a fost implicat intr-un incident și a fost nevoie de schimbarea locomotivei. Potrivit purtatorului de cuvant al CFR Calatori, Oana Branzan, trenul a lovit doi cai aflați pe calea ferata in zona localitații…