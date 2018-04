Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandarmeriei organizate in Parcul Carol, ca exista intelegere si preocupare pentru a acoperi cat mai repede nevoile jandarmilor, sustinand ca sunt strategii si achizitii in derulare si declarandu-se convinsa ca se vor…

- Comandantul Jandarmeriei, Sebastian Cucos, a declarat marti ca institutia incearca de multi ani sa schimbe echipamentele vechi, in acest sens fiind in derulare mai multe achizitii pentru scuturi de protectie, bocanci si combinezoane, iar in curand vor fi semnate si contractele pentru achizitia de armament.…

- Un imens scandal s-a declanșat luna trecuta dupa ce un protestatar surdo-mut care protesta impotriva PSD a fost amendat de jandarmii bucureșteni pentru ca ar fi strigat lozinzi. Azi, de ziua armei, șeful Jandarmerieiuției a declarat ca ”amendarea protestatarului surdo-mut a fost corecta, descrierea…

- Drob de miel, ingrediente: organele de la un miel: ficatul, rinichii, plamanii, inima; 250 grame carne de miel; 400 grame ceapa si usturoi verde;400 grame marar si patrunjel verde; oua batute (pentru fiecare 1 kilogram de compozitie folosesc opt oua batute); sare,…

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Cu ocazia zilei de intai aprilie, recunoscuta in lume ca Ziua Pacalelilor, cele mai multe companii din tara si din afara s-au intrecut in glume pe Facebook si pe internet. Adevarul.ro a facut o selectie a celor mai reusite dintre acestea, din care nu lipsesc nici conturile de Facebook ale Politiei Romane…

- Gheorghe Stan, inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca inregistrarea aparuta in presa, in care inspectorul Focica ii marturiseste ca ar fi fost presata sa plece din echipa de control de la DNA, este reala, desi cea din urma a negat-o ulterior.

- Pirateria nu mai este atat de raspandita in prezent, in mare parte datorita serviciilor online de calitate care au inceput sa ofere alternative ieftine si usor de folosit. Spotify incearca sa rezolve problema pirateriei din domeniul muzical, insa in urma cu doar cateva saptamani s-a confruntat cu o…

- Un pensionar i-a taiat venele unui barbat in București in urma unui scandal iscat intr-o stație de autobuz din zona Lujerului. Un pensionar care venea de la pescuit s-a luat la cearta, sambata, cu un barbat de 40 de ani intr-o stație de autobuz din zona Lujerului dupa ce acesta i-ar fi spus sa nu urce…

- Taur Nu prea reușești sa distingi realitatea de fantezie, iar atunci cand iți dai seama ca tot ce ai crezut a fost doar o iluzie, devii una dintre cele mai posomorate persoane. Adevarul poate fi greu de digerat pentru tine, motiv pentru care preferi sa il omiți nu de puține ori. Cand simți ca suferința…

- Autostrada Bucuresti-Pitesti, cea mai veche din Romania, a fost construita in doar cinci ani, intre 1967 si 1972, din ordinul lui Nicolae Ceausescu. Autostrada, cu o lungime de 96 de kilometri, a fost proiectata pentru o viteza de baza de 140 km/h. Unul dintre muncitorii care au lucrat la constructia…

- Ati observat, zilele acestea, ca internetul s-a umplut de asa-zise sondaje de opinie cu privire la pozitionarea partidelor in preferintele romanilor, din care reiese ca PSD s-a prabusit, iar USR si PNL au prinsi aripi. Nu va speriati, ceea ce ati citit nu reprezinta intentia de vot a romanilor, ci…

- Jupiter retrograd reprezinta un timp de introspectie si reflectie spirituala sau filozofica. Mesajul lui principal este acela ca este momentul sa iti purifici sufletul si corpul prin orice mijloace cu care rezonezi, de la diete de detoxifiere pana la renuntarea la relatii toxice. Jupiter te poate…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare.

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- De ce ai nevoie pentru gogoși inelușe 400 ml lapte 700 g faina 2 oua 1 praf de sare 2 linguri zahar 50 g unt 1 lingura drojdie uscata 1 lamaie ulei, pentru prajit 200 g zahar pudra. Incearca si Chec cu cacao si alune…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, a decedata duminica. Jurnalistul avea 54 de ani. Acesta și-ar pierdut viața din cauza unor complicații pulmonare survenite in urma unei operații mai vechi. „Imi pare rau sa anunț ca a murit Sorin Avram, un prieten…

- 1. Berbec Partenerii ideali pentru Berbeci sunt Gemenii, Lei, Sagetatorii și Varsatorii. Berbecii iși aleg partenerii și ii cuceresc pe loc. Relația poate fi de durata daca partenerul știe sa mențina interesul Berbecului. 2. Taur Cei mai potriviți parteneri pentru Taur sunt Racul,…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Șeful Jandarmeriei e de parere ca subordonatul sau filmat atunci cand lovea mai multi participanti la un protest in Piata Universitatii este nevinovat. Raspunsul vine inainte ca procurorii militari sa dea o solutie in dosarul deschis in acest caz. Militarul apara un obiectiv si actionat corect, spune…

- Guvernul Romaniei a adoptat, ieri, doua hotarari prinvind noi achizitii de echipament militar. Prima se refera la achizitia a trei sisteme de rachete sol-sol de tip Himars, fiecare cu cate 18 instalatii de lansare, in valoare de circa 1,5 miliarde de euro.

- De un an de zile, șefa DNA, Codruța Kovesi e harțuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula. Ceea ce ei numesc ”reforma a justiției” e doar o incercare de discreditare și timorare a sistemului judiciar care, chiar daca mai are lucruri de imbunatațit, s-a reformat și a evoluat mai mult…

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani, 43 WTA) debuteaza azi pe tabloul principal al turneului de la Doha. Romanca se dueleaza cu ucraineanca Lesia Țurenko (28 de ani, 40 WTA). Partida va incepe dupa ora 14:30 și va fi liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE dupa 14:30, Mihaela Buzarnescu - Lesia Țurenko Buzarnescu…

- China va introduce, in luna martie, propriul sau contract petrolier futures, in ideea de a oferi o alternativa la Brent si WTI, contractele in dolari care in prezent sunt indicatori de referinta pe piata petroliera mondiala, informeaza AFP.

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a atrage atentia ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul. „Se asteapta si o OUG. Noi nu avem astfel de informatii despre dari salariale din mediul privat. In orice…

- In aceasta dimineata, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu se intalneste cu reprezentantii grefierilor, informeaza Realitatea Tv. Personalul auxiliar din instantele de judecata se afla de la inceputul lunii in greva japoneza dupa ce au descoperit ca le-au scazut salariile.Ministrul Muncii Lia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- Polițiștii și jandarmii din Timișoara incearca sa salveze viața unui tanar, bolnav psihic, care amenința ca se taie cu cuțitul. Scena se petrece in apartamentul acestuia, unde salvatorii incearca sa il convinga sa nu se sinucida. Barbatul de 33 de ani locuiește impreuna cu mama sa, intr-un apartament…

- Desi zona este considerata urbana, oamenii traiesc ca in cel mai amarat catun: fara apa curenta, fara canalizare, fara strazi asfaltate. Autoritatile promit ca lucrurile vor fi bune dupa 2020.

- La Balți sunt probleme de administrare, iar unii incearca sa mute atentia de la ele. Trebuia gasit cineva spre care sa se indrepte atentia locuitorilor ca sa nu se vada incompetenta unor conducatori de acolo.

- Jandarmul care a fost filmat cand lovea protestatarii sambata seara, in Piata Universitatii, isi va continua activitatea pana cand i se va demonstra vinovatia, a declarat seful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos. El a confirmat indirect ca este acelasi jandarm care l-a protejat pe Liviu Dragnea…

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- Cu termometre care afisau -68 grade Celsius in Iacutia, Siberia s-a confruntat joi cu un val de frig extrem cu doar cateva ore inaintea Bobotezei pe rit vechi, ocazie cu care - in mod traditional - milioane de rusi plonjeaza in apa inghetata, informeaza AFP. In regiunea Iacutia, din Orientul…

- Nicolae Stanciu e foarte aproape sa semneze cu Sparta Praga, fiind doar o chestiune de cateva ore pana totul se va oficializa. Pana atunci insa mijlocașul de 24 de ani a participat alaturi de coechipierii sai de la Anderlecht la o acțiune organizata de formația belgiana la un salon auto din Bruxelles.…

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul. S-ar putea ca acesta sa fie cel mai bun lucru care ti s-a intamplat in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Pentru ca nu a reușit sa schimbe nimic in comuna pe care o pastorește, primarul din Buești a decis sa se schimbe pe sine. Și, dupa cum vedeți in imaginile alaturate, a reușit... Primarul iși poate schimba parul... Dar naravul? L-am lasat pe primarul Nicolae Mihaila in biroul sau din singura comuna cu…

- Cu toții avem televizoare in casa. Unii avem televizoare achiziționate de parinții noștri, alții avem televizoare lasate de proprietari, dar mai sunt și persoane care și-au achiziționat propriile televizoare. Inainte de a achiziționa televizoare, trebuie sa facem un studiu sumar al pieței. Acesta va…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Feministele din Franta le acuza pe Catherine Deneuve si actritele care critica miscarea #Metoo si spun ca ele incearca sa reconstruiasca „zidul tacerii”. Catherine Deneuve si alte 99 de femei au semnat, marti, o scrisoare publicata in cotidianul Le Mondo, punand sub semnul intrebarii miscarea #Metoo,…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Autoritațile de frontiera din Vama Albița, cea mai mare de pe granița terestra a Romaniei, se confrunta cu o aglomerație ieșita din comun in aceste zile. Traficul de persoane pe sensul de intrare in țara aproape s-a dublat fața de o perioada normala a anului, avand in vedere ca mulți moldoveni din stanga…

- O puternica alunecare de teren, din noaptea de 14/15 mai 2014, a transformat Manastirea Ratesti, din Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, asezamant cu inceputuri in secolul al XVI-lea, aproape intr-o ruina. A fost inchisa, dupa ce staretia, cladirea muzeului, mai multe chilii si biserica veche de peste…