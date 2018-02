Stiri pe aceeasi tema

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat nu afecteaza numai salariatii carora nu li s-au marit veniturile cat sa primeasca acelasi net ca anul trecut, ci si angajatele care vor deveni mame si vor beneficia de concediu pre si post natal.

- Dupa succesul de la ELEAGUE Major Boston 2018, competiție in finala careia Cloud9 a trecut de SK Gaming, echipa americana a ajuns și in finala cs_summit 2018 dupa ce a trecut in finala upper bracket de aceeași SK Gaming. In același timp, Team North, Heroic și Torqued au fost eliminate dupa…

- "Situatia din Maldive este tensionata si se poate deteriora in continuare", a declarat in cursul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate vicesecretarul general adjunct pentru afaceri politice, Miroslav Jenca, potrivit surselor.De la inceputul acestei crize, secretarul…

- Senatorul Iulian Dumitrescu, presedintele PNL Prahova, a transmis o scrisoare deschisa presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului prin care le propune o solutie pentru rezolvarea problemelor create in cazul celor cu contracte part-time care, din cauza unor dispozitii, in unele cazuri platesc…

- Presedintele Sindicatului Liber din Invatamant Maramures, Ioana Petreus, afirma ca cea mai mare nemultumire a angajatilor din educatie o reprezinta Legea Salariarii Unitare. Aceasta spune ca prevederile legii sunt interpretabile, astfel ca au aparut o serie de anomalii. “Cea mai mare nemultumire a angajatilor…

- • Inspectorii de munca au depistat 136 de agenti economici care aveau angajati fara contract de munca Constransi de situatia economica actuala, destul de multi someri accepta conditiile impuse de angajatorii care ofera munca „la negru“ sau la „gri“. Unul dintre motivele pentru care salariatii accepta…

- Primarul Ioan Popa a vorbit despre cum a scazut bugetul, in primul rand prin reducerea impozitului pe salarii de la 16 la 10 procente, dar si despre redirectionarea salariilor profesorilor, care nu mai trec prin bugetul Primariei, ci se duc direct prin inspectoratul scolar. Edilul a apreciat…

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Doua surori hocheiste vor evolua pentru reprezentative diferite la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), una urmand sa joace pentru Coreea de Sud, iar cealalta pentru Statele Unite, scrie AFP. Este vorba despre surorile Brandt, Marissa si Hannah, prima fiind componenta…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- Comisia Europeana a reacționat dupa scrisoarea trimisa de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la Bruxelles. Oficialii Comisiei sunt "foarte bine informați despre evoluția legilor justiției și a Codurilor Penale", se arata intr-un raspuns la scrisoarea trimisa de

- Pusa in discuție de Patronatul Investitorilor Autohtoni Patronatului Investitorilor Autohtoni. organizeaza CONFERINTA DE PRESA ocazionata de lansarea celei de a III-a editii a studiului “Capitalul Privat Romanesc”. In acest context , va avea loc si dezbaterea privind “Situatia capitalului privat romanesc…

- HOROSCOP 23 ianuarie 2018 HOROSCOP 23 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 23 ianuarie 2018. HOROSCOP 23 ianuarie 2018 - Berbec Toata munca ta din ultimele saptamani risca sa se naruie din cauza unui coleg care a uitat sa faca ceva important.…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca trebuie o mobilizare fara precedent la protestele de strada pentru a bloca adoptarea unor masuri controversate in sistemul judiciar. ”Doar Parlamentul, sub presiunea strazii, mai poate evita o catastrofa. Situatia arata insa mult mai rau decat in februarie. Intre…

- Astazi, 19 ianuarie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o ședința operativa in prezența prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situația la nivel național dupa ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore.Citeste si: Lovitura DURA pentru televiziuni,…

- Din cauza conditiilor meteo deosebite cod portocaliu si galben de ninsori, viscol in rafale de vant puternic , au fost afectate retelele electrice din raza de activitate a societatii E Distributie Dobrogea.Potrivit E Distributie, la nivelul societatii a fost declarata starea de urgenta de nivel 1 pentru…

- Situația din domeniul justiției in Republica Moldova nu a fost de mult timp atat de proasta, considera ministrul Justiției, Alexandru Tanase. Intr-un interviu pentru Radio Chișinau, el a declarat ca in sistem sunt foarte multe probleme, inclusiv in partea de efectuare a actului de justiție.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, raspunzand la o intrebare legata de posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea parlamentara. "Presedintele…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebeluși au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate au fost retrase…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000). Cei mai mulți dintre ei muncesc in domenii precum productie, retail si sanatate.

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat la cald, intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, declarația de presa a ministrului de Interne Carmen Dan, prin care aceasta a refuzat sa-și dea demisia ceruta de premierul Mihai Tudose. Carmen Dan s-a comportat ca un ministru marioneta, considera…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- • Unul din 11 gorjeni lucreaza la Stat! 26 de locuitori, arondați unui funcționar Cel mai bun job este la Stat! O demonstreaza o statistica a Ministrului Finanțelor Publice care arata ca in Gorj unul din 11 locuitori are un serviciu in sectorul unde salariile au crescut substanțial in ultimul…

- a) majorarea plafonului de scutire de TVA la 300.000 lei A fost prezentata in campania electorala ca fiind o masura ce vine in sprijinul micului antreprenor, o reducere a fiscalitații și bineințeles, o masura ce ar fi trebuit sa dea o gura de oxigen acelor firme noi inființate, avand in vedere ca anul…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit…

- Montceau, un oraș minier in declin, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori, are o rata a șomajului de aproximativ 20%. Cu afacerile in cadere, Brochot a trebuit sa-și reduca personalul din bucatarie de la șase persoane la trei persoane, ceea ce insemna mai puține maini pentru a executa feluri…

- În a doua zi de Craciun, funcționarii de la Primaria Chișinau mpreuna cu primara interimara Silvia Radu au ieșit la munca. Ordinea de zi a sedintei din 26 decembrie 2017: 1. Trecerea în revista a Procesului - verbal al sedintei din 18.12.2017; …

- Norvegia se confrunta cu cea mai mare diferența intre prețurile locuințelor și costurile de inchiriere, dintre 20 de economii avansate analizate de agenția de rating Moody\\\'s Investors Service. Situația descrie o bula imobiliara, transmite Bloomberg.

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Republica Moldova a votat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru rezoluția prin care Federația Rusa este calificata stat ocupant, in legatura cu anexarea Crimeii și incalcarea drepturilor omului in peninsula. Delegația Ucrainei la ONU a facut publica pe Twitter fotografia cu rezultatele…

- Situația salariilor de la Regia Autonoma de Transport Timișoara (sau Societatea de Transport Public, cum i se spune mai nou) se prezinta destul de trist. Problemele au aparut inca de saptamana trecuta. „In timp ce conducerea RATT și primaria se pregatesc pentru vacanța și festivitațile de sfarșit de…

- Plenul reunit al celor doua Camere a respins un amendament adoptat in Comisiile de buget finante, amendament potrivit caruria impozitul pe venit ar fi ramas integral la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale, potrivit Digi 24. Opozitia sustine ca amendamentul adoptat de Comisiile de buget…

- Faza grupelor DOTA Summit 8 a inceput, aceasta fiind situația ei provizorie dupa doua zile: Conform regulamentului competiției, echipele de pe locurile fruntașe se vor duce direct in semifinale. Echipele de pe locurile secunde insa, plus cea mai buna echipa de pe locul trei vor primi…

- Asociatia Pro Infrastructura sustine ca multe dintre proiectele de autostrazi din Romania sunt subfinantate in bugetul pe 2018 si preconizeaza un dezastru privind deschiderea circulatiei pe cele mai importante sectoare. Bugetul adoptat de Guvern privind autostrazile București-Brașov, Sebeș-Turda si…

- Uniunea Salvați Romania avertizeaza ca bugetul pe 2018, elaborat de PSD-ALDE, va duce la creșteri de taxe și impozite. USR precizeaza ca bugetul nu este altceva decat “un calcul cinic” al celor aflați la guvernare și se bazeaza pe calcule inconsecvente. Uniunea Salvați Romania critica bugetul pentru…

- Bugetul pentru 2018 al Ministerului Sanatații este mai mare cu aproape 5% comparativ cu cel din 2017, sumele suplimentare fiind alocate pentru investiții in spitale noi și finalizarea proiectelor deja incepute, a declarat luni, pentru AGERPRES, președintele SANITAS București, Viorel Hușanu. …

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- De asemenea, Cucos a precizat ca unul dintre cei doi protestatari are mai multe amenzi din cauza miscarilor de strada la care ar fi participat. Seful Jandarmeriei Romane a descris profilul protestatarului modern, precizand ca acesta actioneaza la limita legii incercand sa provoace fortele…

- "In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si a celor asimilate acestora, prevazute de Codul penal si de Legea 78/2000, infractiunile de serviciu…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri, inaintea mult asteptatului sau discurs in care se va pronunta asupra recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agentiile AFP si Reuters.'Avem…

- Guvernul a modificat și completat Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații astfel incat sa fie armonizata cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS). Dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile…

- Ordonanța Guvernului nr.6/2017 a modificat și completat Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca introducand prima de relocare neimpozabila. Aceasta reprezinta 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliul sau…

- Cristina Stamate, una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe de teatru, a fost nevoita sa se imprumute de bani pentru operația care i-a salvat viața. Se pare ca steaua Teatrului de Revista nu avea o situație financiara buna.

- De aproape doua luni, liderii PSD sunt in chinurile facerii cu bugetul de stat pentru anul 2018. Proiectul se lucreaza in laboratoarele partidului, cu Darius Valcov ”ordonator principal de credite”, insa acesta nu face nimic fara acordul lui Liviu Dragnea.Citește și: Blaga revine pe cai mari.…