Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs in Viisoara, judetul Neamt. Momentul in care microbuzul a cazut in raul Bistrita a fost filmat de o camera de supraveghere din zona. Muncitorii mai aveau doar 20 de kilometri pana la destinatie. La un moment dat, soferul masinii a pierdut controlul volanului…

- Cele noua persoane care au decedat, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, pe raza județului Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro , ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai…

- Noua persoane au decedat si una singura a scapat cu viata dupa ce un microbuz a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Cele noua persoane care au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, județul Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro, ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai venea un microbuz…

- Ionuț Virlan, in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: "Nu știu ce s-a intamplat, m-am trezit in apa, s-a spart geamul din fața. Eram 10 in mașina. Era și cumnatul meu, Gabițu Nistor, 25 de ani. El era la volan. Era și fratele meu, Ștefan Marian…

- Noua persoane au decedat si una singura a scapat cu viata dupa ce un microbuz a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Singurul care a scapat cu viața din cumplitul accident de la Viișoara, Ionuț Virlan a marturisit ca dormea in momentul cand s-a produs accidentul.Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: ”Nu știu ce s-o intamplat, m-am trezit in apa,…

- Interventie dramatica a salvatorilor nemteni, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 15, in localitatea Viisoara, din judetul Neamt. A fost declarat Planul Rosu dupa ce un microbuz plin cu oameni a cazut in raul Bistrita. Accidentul cumplit a curmat vietile a 9 dintre cei 10 oameni aflati intr-un…

- Pompierii din Neamt au finalizat operatiunile de cautare a doua persoane disparute in raul Bistrita, dupa ce un microbuz a cazut in apa, in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Noua persoane și-au pierdut viața in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. O singura persoana a reusit sa se salveze. In masina – o autoutilitara de marfa in care au fost montate…

- Singurul care a scapat cu viața din cumplitul accident de la Viișoara (detalii aici , aici și aici ), Ionuț Virlan a marturisit ca dormea in momentul cand s-a produs accidentul. Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: ”Nu știu ce s-o intamplat,…

- Pompierii din Neamț au finalizat operațiunile de cautare a celor doua persoane disparute în râul Bistrița, dupa ce un microbuz a cazut în apa, în noaptea de miercuri spre joi, a anunțat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț,…

- 10 persoane se aflau in total in duba care a plonjat, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, bilantul final indicand noua morti si un ranit, aflat la spital, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). …

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Cauza accidentuui ar putea fi explozia unui pneu al microbuzului in care se aflau 10 persoane. Tragedia a avut loc in localitatea Viisoara, din comuna Alexandru cel Bun. Societate…

- Cel putin opt persoane au murit în judetul Neamt, dupa ce microbuzul în care se aflau a cazut în canalul de fuga al râului Bistrita. "Doua victime sunt în continuare cautate. Se continua cautarile cu scafandri si barci pneumatice. Acolo, apa are o adâncime…

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru, informeaza AGERPRES…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Politistii…

- Microbuzul implicat in accidentul rutier din noaptea de miercuri spre joi, soldat cu sapte morti si doua persoane disparute, era inmatriculat pe persoana fizica, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Elena Bulgarea. Potrivit…

- Sapte persoane au murit dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut in raul Bistrita. Numeroase echipaje se afla in continuare la fata locului, incercand sa dea de urma a altor doua persoane care se aflau in microbuz. Autoritatile incearca sa stabileasca si cauza accidentului, iar una dintre primele…

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Un microbuz a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara. Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce microbuzul in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…

- Accident grav in Neamt. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, la podul de peste canalul acestui rau din satul…

- Sapte persoane au murit, iar doua sunt cautate de catre scafandri, dupa ce un microbuz a cazut, miercuri dimineata, in raul Bistrita de pe podul de la Viisoara. Autoritatile au activat planul rosu de interventie.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.331 locuri de munca, in data de 26 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 5.751,…

- Delgaz Grid a investit anul trecut in judetul Alba circa 4,3 milioane de lei pentru cresterea sigurantei si calitatii serviciilor de distributie a gazelor naturale. La nivelul judetului au fost modernizati 29 kilometri de conducte si bransamente de gaze naturale in mai multe localitati, cele mai importante…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Distributia geografica a cursurilor de formare…

- Poliția Româna efectueaza, marți dimineața o 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și în Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala în domeniul comerțului cu piese auto.”La data de 6…

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Arges, efectueaza…

- Descinderile au demarat marți dimineața in Arad și alte 22 de județe, precum și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. „La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. Polițiștii efectueaza la aceasta ora 89 de percheziții in 23 de…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Peste 23.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis. Mai putin de o suta de locuri de munca disponibile sunt in judetele Giurgiu, Vrancea, Suceava, Covasna, Botosani, Bacau si Caras-Severin, potrivit datelor furnizate…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului, reactie…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a inregistrat peste 30.000 de locuri de munca vacante. Potrivit datelor, Bcureștiul, Prahova și Timiș sunt județele cu cele mai multe locuri de munca disponibile. Angajatorii cauta in principal vanzatori, lucratori comerciali și croitori. Agentia Nationala…

- La nivel național, peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- In 2017, inspectorii din Serviciul Control Relatii de Munca din cadrul ITM Maramures au efectuat un numar de 2.439 controale la tot atatea unitati economice. Au fost constatate 3.146 neconformitati pentru care au fost sanctionati 357 de agenti economici aplicandu-se 503 de sanctiuni din care 139 de…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 26 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.336 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 700. Situația…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 15-19 ianuarie, 16 persoane care munceau fara documentele legale. Șapte angajatori au primit amenzi in cuantum de 200.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 43 de unitați. Inspectorii ITM…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 18.221 locuri de munca, în data de 15 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…