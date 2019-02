Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care a lovit un biciclist, luni seara, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost prins de politisti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda…

- Un sofer care a lovit un biciclist, luni seara, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost prins de politisti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter, conform Agerpres.roIn aceasta seara, in jurul orei 19,00, pe DN 14, in localitatea Slimnic,…

- O fetita de noua ani, mama ei si un barbat au fost raniti intr un accident rutier produs joi, pe DN14, la intrarea in municipiul Medias dinspre Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Elena Welter citat de Agerpres.roDN 14, intrarea in Medias dinspre Sibiu,…

- "Liviu Dragnea a facut un amendament care a fost acceptat de Comisiile Parlamentare - amendamentul ProRomania sa NU mai dam 100 milioane de euro la partide a fost respins! Dar sa vedem ce propune Dragnea : 1. Sa ia banii de la "Servicii" si de la SPP - in conditiile in care in 2019 avem in…

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr un accident petrecut pe Valea Oltului in care au fost implicate doua autoturisme si doua autotrenuri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter citat de Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, traficul…

- Trei persoane au fost ranite luni, intr un accident rutier produs pe DN 14, la intrare in localitatea Saros pe Tarnave, unde traficul este blocat total, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter, a transmis Agerpres.roPotrivit sursei citate, un sofer…

- Un copil in varsta de zece luni a fost transportat luni seara la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, dupa ce a fost ranit intr un accident rutier care s a produs in municipiul resedinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter citat de Agerpres.roPotrivit…

- Doua masini si doua microbuze s-au ciocnit, duminica, pe centura orasului Avrig, din judetul Sibiu. Accidentul s-a produs dupa ce o masina a depasit, apoi a derapat. Zece persoane sunt ranite. Mai multe echipaje SMURD sunt la fata locului. Ambulantele au transportat la spitalele din Sibiu zece raniti,…