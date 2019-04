Seful IPJ Giurgiu, Catalin Georgescu, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca un politist care a lucrat la Bolintin Vale a condus zece ani fara permis, colegii lui s-au sesizat din oficiu in 2014, a intrat in cercetarea prealabila a Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale iar doi ani mai tarziu a plecat din sistem.



