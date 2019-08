Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Dancu, șeful IPJ Constanța, a fost ranit in urma unui accident care a avut loc sambata, in Mangalia. Acesta se afla pe motocicleta cand a fost lovit de o mașina condusa de un barbat in varsta de 78 de ani. Potrivit ct100.ro, șoferul mașinii nu a respectat semnificația indicatorului Oprire…

- Seful Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Constanta, comisarul-sef Constantin Dancu, in varsta de 58 de ani a fost victima unui accident de circulatie, in timp ce se afla pe motocicleta...

- Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Constantin Dancu, a fost ranit, sambata, dupa-amiaza intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un autoturism care nu a respectat semnificatia indicatorului ”Oprire”.

- Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Constantin Dancu, a fost ranit, sambata, dupa-amiaza intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un autoturism care nu a respectat semnificatia indicatorului ”Oprire”, transmite news.ro.Potrivit reprezentantilor…

- Doua vieți au fost spulbetate intr-o fracțiune de secunda de inconștiența unui șofer teribilist. Accidentul a fost transmis live pe Facebook. O femeie de 79 de ani și un copil de trei ani au fost uciși in timp ce stateau liniștiți in propria curte. Un șofer de 39 de ani conducea cu viteza excesiva pe…

- Un copil de 12 ani si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs chiar de fratele lui mai mare. Tragedia a avut loc marți dimineata in localitatea Bacești, din judetul Vaslui. Copilul de 12 ani a luat masina familiei si a plecat sa il ia pe fratele lui care venea cu un microbuz din Anglia.…

- Un accident rutier a avut loc, marti dimineata, pe platforma Aeroportului Internațional “Henri Coanda”, intre un autobuz fara pasageri si un microbuz apartinand unei firme de handling, anunta reprezentantii Companiei Nationale Aeroportului Bucuresti (CNAB). Patru persoane au fost ranite si transportate…

- Comisia Europeana va emite noi reglementari pentru giganții internetului impotriva manipularilor electorale online. Masurile vin ca urmare a campaniilor de dezinformare și a tentativelor de manipulare constatate recent, la alegerile pentru Parlamentul European, transmite AFP. Comisarul european pentru…