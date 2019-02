Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat, urmarit național, care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate. Azi, 7 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au depistat un barbat, de 52 de ani, din Cluj-Napoca, urmarit național. Acesta a fost depistat…

- Conform unor surse, cel care l-a depistat în cursul zilei de luni pe barbatul de 52 de ani care era urmarit național a fost nimeni altul decât Mircea Ion Rus, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Inspectorul șef l-a depistat pe urmarit în jurul orei 11:00, pe strada…

- Un barbat de 43 de ani, din judetul Satu Mare, urmarit la nivel national, pe numele caruia judecatoria Satu Mare a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea in 30 iunie 2015, pentru infractiunea de furt, a fost prins de politistii din cadrul Politiei de Proximitate, in municipiul Zalau, in…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul de Investigatii Criminale, au depistat miercuri, 23 ianuarie, un tanar, de 24 de ani, din judetul Gorj, pe numele caruia era emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Cel in cauza a fost depistat pe raza municipiului Dej.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au depistat pe 8 ianuarie un barbat urmarit național și internațional. Barbatul in varsta de 54 de ani, din Cluj-Napoca, a fost depistat pe strada…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Acțiuni Speciale, au depistat joi, 6 decembrie, in jurul orei 10:30, pe strada Damboviței, din Cluj-Napoca, un barbat-urmarit național. Barbatul a fost dat in urmarire naționala la sfarșitul lunii noiembrie…

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Cluj au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei privind un barbat din judetul Bistrita-Nasaud. Marți, 20 noiembrie, politistii au depistat si pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind un barbat in varsta…