Șeful Interpolului, incertitudine. Soția: ”Persecuţie politică” Intr-un interviu pentru BBC, Grace Meng spune ca nu a primit nicio veste de la sotul ei de cand a disparut si ca primeste telefoane de amenintare cu moartea. Ea a declarat anterior ca sotul ei i-a trimis un mesaj pe social media in care ii spunea sa astepte telefonul lui, pe 25 septembrie, ziua in care a plecat din China spre Lyon. Cateva minute mai tarziu, el i-a trimis ultimul mesaj, un emoji cu un cutit, despre care ea sustine ca insemna ca ar fi in pericol. 'Cred ca este vorba despre o persecutie politica. Nu sunt sigura ca este in viata', a declarat ea pentru canalul britanic intr-un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sotia fostului sef al Interpol Meng Hongwei, care a fost initial dat disparut acum trei saptamani, a spus ca nu este sigura ca sotul ei este in viata dupa ce a fost retinut de autoritatile chineze, relateaza dpa. Intr-un interviu pentru BBC, Grace Meng spune ca nu a primit nicio veste de la sotul ei…

- O femeie din China s-a sinucis, omorându-și și cei doi copii și lasând un bilet în care spunea ca nu poate trai fara soțul ei. Acesta își înscenase propria moarte, fara știința soției, pentru a încasa o polița de asigurare de 145.000 de dolari. Barbatul s-a predat…

- Meng Hongwei "este in prezent vizat de o ancheta deoarece este suspectat ca ar fi incalcat legea", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Comisiei Centrale de Inspectie Disciplinara a Partidului Comunist Chinez (PCC), autoritatea insarcinata cu lupta impotriva coruptiei functionarilor.…

- E ȘTIREA CARE FACE INCONJURUL LUMII! Reuters transmite informația... de-a dreptul uluitoare! Agenția de știri citeaza surse din poliția franceza. Interpolul, a randul sau, transmite ca localizarea directorului e o problema in responsabilitatea autoritaților din Franța și din China. Read More...

- Reuters transmite informația citand surse din poliția franceza. Interpolul transmite ca localizarea directorului e o problema a autoritaților relevante din Franța și din China. Soția directorului Interpol a contactat poliția dupa ce nu a mai primit niciun semn de la soțul ei de cand acesta…

- Sotia lui Meng, care traieste la Lyon – unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a mai primit vesti de la acesta de la plecarea lui in China, la finele lui septembrie, au mentionat sursele. Meng Hongwei a fost ministru adjunct al securitatii publice in…

- Sotia lui Hongwei a contactat politia din Lyon, orasul in care se afla sediul Interpol, dupa ce nu a mai putut lua legatura cu el de cand acesta a plecat acasa in China, in 29 septembrie, conform unor surse din politie. Purtatoarea de cuvant a Interpol nu a putut fi contactata. Meng Hongwei este la…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind…