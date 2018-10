Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, susține ca instituția a acționat la ordinul unui judecator din Costa Rica, iar momentul arestarii Alinei Bica și Elena Udrea a fost ales ca unul strategic. El a explicat ca Interpol lucreaza la fiecare caz in parte, iar arestarea s-a petrecut in momentul…

- Adrian Alexandrov mai spune ca Elena Udrea nu se astepta sub nicio forma sa fie ridicata de pe strada, mai ales ca in urma cu cateva luni Alina Bica fusese in audienta la seful Interpol Costa Rica, pe care l-a asigurat de colaborarea lor si a lasat datele lor de contact. De asemenea, Alexandrov a…

- "Din informatiile pe care le am, Alina Bica a cerut audienta la seful Interpol, cu cateva luni in urma. S-a dus la el, i-a spus ca daca are vreodata nevoie de ele sa le contacteze, sa se prezinte la fata locului, sa vada ce e de facut. Acțiunea pe care ei au facut-o in ziua respectiva n-am ințeles-o,…

- Lawyer Veronel Radulescu said on Friday that fugitives Elena Udrea and Alina Bica have challenged a court's decision to be detained in Costa Rica, arguing that the extradition procedure is complex.He also referenced a statement by head of the Costa Rica's Interpol Office who said that having a child…

- Elena Udrea a contestat decizia instanței din Costa Rica prin care a fost arestata preventiv pentru doua luni. Asta a declarat avocatul fostului ministru care este de parere ca declarațiile șefului Interpolului nu au valoare juridica. Aparatorul Elenei Udrea a anunțat ca a facut recurs la masura arestului…

- Udrea si Bica au depus cerere de azil, dar nici acea cerere nu impiedica operatiunea de extradare, potrivit sursei citate. "Elena Udrea are ordin de retinere internationala pentru mita si abuz in serviciu, Elena Udrea a fost la un moment dat in Romania ministrul turismului. La ora 2.00, a fost…

- O alta declarație importanta facuta de șeful Interpol Costa Rica este legata de extradarea Elenei Udrea, avand in vedere ca aceasta este un copil nascut in Costa Rica. „Faptul ca (Elena Udrea – n.r.) are si un copil nu este un obstacol pentru a duce la capat procedura de extradare, cel puțin nu in acest…

- Șeful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anunțat joi ca Elena Udrea și Alina Bica se afla în acest moment în arest preventiv pentru doua luni în centrul penal Vilma Curling în așteptarea procesului de extradare."De obicei, odata ce efectuam arestarea,…