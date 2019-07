Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harujen, și-a depus joi demisia, susținând ca în ultimele zile instituția pe care a condus-o a fost supusa unui atac fara precedent și ca spera ca gestul sau "sa opreasca atacurile furibunde asupra instituției". Președintele Igor…

- Codrin Stefanescu scrie pe Facebook are informatii potrivit carora vor urma evaluari si reevaluari in partid. "Vom fi evaluati si reevaluati. Asa ne-a informat, in secret, un porumbel al pacii. Doar Pieleanu stie de ce, dar cica tace malc", scrie Codrin Stefanescu, pe Facebook. Tag-uri Nume: Codrin…

- Seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca presedintelui Klaus Iohannis nu ii pasa de cetatenii din Moldova, ci doar de voturile acestora. „Realitatea, din pacate, este ca domnului Iohannis nu ii pasa de Moldova decat, cel mult, din perspectiva voturilor pe care spera sa le obtina…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a afirmat, luni, ca nu exista "nicio ratiune pentru punerea in miscare a actiunii penale" impotirva sa, in dosarul in care este acuzat de delapidarea subvențiilor acordate de stat pentru social-democrați, transmite Agerpres. "Sunt realmente uluit de decizia DNA…

- "Dincolo de platonicele indemnuri, este mai mult decat evident dualismul celor care, strigand din plamani ca țara s-a saturat de guvernare, șoptesc și ii ademenesc pe la colțuri, pe aceiași policieni criticați, sa se reorienteze, de dragul unui scop politic inalt. Pentru ca, nu-i așa, "scopul scuza…

- Gheorghe Cavcaliuc isi propune implicarea in politica și crearea unei noi formațiuni politice. Despre aceasta a anuntat seful adjunct al IGP intr-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a precizat ca va pleca din functia pe care o detine acum, incepand cu data de 17 iunie 2019.

- Ilie Nastase (72 de ani) a anunțat pe pagina sa oficiala de Facebook ca s-a retras definitiv din politica. "Buna tuturor, Am lipsit o vreme - mi-am luat puțin timp dupa alegeri.M-am gandit foarte bine și e timpul sa ma retrag definitiv din politica.Va mulțumesc tuturor celor care ați corespondat cu…

- „Vad ca Rareș Bogdan ii numara nevestele lui Calin Popescu-Tariceanu. Nu vrea sa-i numere și altceva? Ceva ce lui Rareș Bogdan ii lipsește! Cateva elemente ajutatoare...”, a scris șeful ALDE tineret pe pagina sa de Facebook. Elementele ajutatoare postate de Claudiu Catana sunt un pui, un…