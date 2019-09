Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a declarat luni ca cetateanul olandez care este principalul suspect in cazul uciderii minorei Mihaela-Adriana Fieraru era cunoscut in tara sa cu infractiuni de natura sexuala si violenta.



"Am luat legatura chiar in seara zilei de sambata spre duminica cu omologii olandezi, ne-au confirmat ca este cunoscut cu infractiuni la viata sexuala, violenta si conducere sub influenta alcoolului", a declarat Liviu Vasilescu la sediul IGPR.



El a povestit ca vineri seara, in urma sesizarii fratelui victimei, au fost luate masurile de cautare si…