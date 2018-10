Seful Fortelor Aeriene Regale Canadiene, vizita in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Fortelor Aeriene Regale Canadiene, general-locotenent Alexander Donald Meinzinger, aflat sambata pentru prima data la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, a declarat ca antrenamentele si misiunile in comun ale militarilor canadieni dislocati in zona si ale celor romani se desfasoara "exceptional"."Doar…

- Seful Fortelor Aeriene Regale Canadiene, general locotenent Alexander Donald Meinzinger, va efectua sambata, 27 octombrie, incepand cu orele 12.00, o vizita in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, prilej cu care se va intalni cu seful Fortelor Aeriene Romane, general de flotila aeriana Viorel Pana,…

- "Ma gandesc cu deosebit respect si profunda admiratie la veteranii de razboi. Ma gandesc cu deosebit respect la veteranii din teatrele de operatii. Toti reprezinta o mare familie a Armatei Romaniei care, astazi, isi serbeaza Ziua, 25 Octombrie. Nu as putea sa nu ma gandesc cu piosenie la cei care…

- Ministrul român al Apararii, Mihai Fifor, a declarat, sâmbata, referindu-se la avionul rusesc interceptat, joi, în apropierea spatiului aerian românesc, ca nu este cazul de îngrijorare, precizând, însa, ca astfel de evenimente nu sunt izolate si testeaza…

- Capitanul Andreea Oana Ardeleanu a executat, joi, zborul de evaluare pentru obtinerea calificarii de instructor de zbor pe aeronava IAR 99, devenind astfel prima femeie pilot din Fortele Aeriene Romane instructor pe avion echipat cu motor cu reactie....

- Detasamentului Fortelor Aeriene Regale Canadiene a fost certificat pentru a executa, alaturi de aeronave MiG-21 LanceR si militari ai Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing - eAP) sub comanda NATO, in urmatoarele patru luni, in zona Marii Negre.

- Ceremonia de certificare a detasamentului Fortelor Aeriene Regale Canadiene, ce va executa in urmatoarele patru luni, alaturi de militari ai Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing - eAP) sub comanda NATO s-a desfasurat, joi, la Baza 57 Aeriana de la Mihail…

- Dan Alecu s a nascut pe 7 februarie 1900 la Babadag, judetul Tulcea. A urmat Facultatea de Drept din Bucuresti, intre 1919 1922 si Scoala de ofiteri de rezerva 1922 1923 . Doctor in Drept, intre 1923 1948, a profesat in avocatura. Intre iunie septembrie 1930 a fost ales ajutor de primar. Secretar general…