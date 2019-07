Seful Fondul Proprietatea, despre IPO-ul Hidroelectrica: "Dificil cand lumea se pregateste de alegeri"

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea risca din ce in ce mai mult sa devina un „apartheid climatic“, unde cei bogati vor plati pentru a scapa de caldura si foametea cauzate de criza climatica care se agraveaza pe zi ce trece, in timp ce restul planetei sufera, potrivit unui raport al unui specialist ONU in domeniul drepturilor omului.

- Raportorul special al Natiunilor Unite privind saracia extrema si drepturile omului, Philip Alston, a avertizat intr-un nou raport ca 'schimbarile climatice ameninta sa anuleze progresul din ultimii 50 de ani (...) in materie de reducere a saraciei'. Raportul, care va fi prezentat saptamana viitoare…

- In aceasta dimineata am primit inca doua rapoarte care completeaza „Dosarul Iran“, foarte amplu, dar, in acest moment, cu semnale de alarma extrem de puternice deoarece se acumuleaza, zi de zi, date care confirma ca fortele din zona sunt nu numai in stand by, ci si au fost puse in stare de pre-razboi.

- In opinia jurnalistului Cristian Unteanu, lumea se pregateste de un conflict major avand in vedere semnalele de alarma care arata ca forțele din Orientul Mijlociu au fost puse in stare de pre-razboi.Adevarul: In aceasta dimineata am primit inca doua rapoarte care completeaza „Dosarul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos a votat, duminica, la ora 8.00, la o sectie de votare din Zalau. El si-a exprimat speranta ca vor veni cat mai multi romani la vot, pentru ca foarte multi romani stiu de ce sa voteze pentru europarlamentare si pentru referendumul pe Justitie. "Aici am votat, am vrut sa imi…

- Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin susține ca liberalii și-au comandat sondaje cu cifre mirobolante, iar in cazul in care acestea nu se vor confirma, sa scoata lumea in strada. "La aceste alegeri se...

- Papa Francisc in Romania, dupa șase ani de pontificat: provocari și controverse. Papa Francisc a implinit șase ani de pontificat la data de 13 martie 2019. Schimbarile celui supranumit ”Papa al strazilor”.

- Evenimente incredibile petrecute in timpul meciului Viitorul - FCSB 1-1: Florinel Coman l-a sunat pe patron pentru a-l intreba de ce l-a schimbat, Gigi Becali nu i-a raspuns, dupa care Florinel a fost destinatarul greșit al unui mesaj scris de Becali: "Iese Man, intra Roman". Ca Gigi Becali se baga…