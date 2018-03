Stiri pe aceeasi tema

- Șeful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, susține ca Romania trebuie sa continue eforturile de combatere a corupției, proces care poate contribui la imbunatațirea finanțelor țarii. „Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost recunoscut international si trebuie sa continue. Reducerea…

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa.

- Seful misiunii FMI in Romania, Jaewoo Lee, si-a exprimat ingrijorarea privind posibilitatea ca Romania sa se incadreze in deficitul bugetar propus pentru anul acesta sub pragul de 3%, in contextul in care veniturile au fost supraestimate, potrivit acestuia. „Este o diferenta de…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de manevra,…

- Lupta împotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la îmbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru România, într-o

- Misiunea FMI la București a avertizat astazi ca Romania are foarte multe imbunatațiri de facut pe toate planurile, de la fiscal pana la investiții in infrastructura. „Daca discutam problemele de natura fiscala un lucru care ne preocupa este reprezentat de veniturile scazute ca proporție din PIB. Acestea…

- Un procent de 45% dintre executivii companiilor care activeaza pe piata din Romania sunt neincrezatori in privinta parcursului economic din urmatorul an, desi previziunile indica o crestere a economiei. Instabilitatea legislativa si fiscala reprezinta cel mai mare obstacol intalnit de antreprenori,…

- Declaratia unica propusa de Ministerul Finantelor inlocuieste sapte formulare existente in prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit in agricultura), D600 (contributiile…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- „Ministerul Public are un rol constituțional foarte bine definit. Procurorul este un reprezentant al intereselor generale ale societații și un aparator atat al ordinii de drept cat și al drepturilor și libertaților cetațenești. Alaturarea acestor atribuții nu este intamplatoare, in virtutea lor procurorul…

- Intr-o analiza succinta a mediului economic, jurnaliștii de la Bloomberg agumenteaza ca Romania și-a ales cel mai prost moment pentru a se concentra asupra unei schimbari controversate a sistemului juridic, in loc sa se concentreze pe economie. In ciuda progreselor inregistrate in domeniul economic,…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, in prima luna a acestui an, in conditiile in care veniturile la buget au fost cu 16,8% mai mari decat in ianuarie 2017, iar cheltuielile cu 26,4%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor…

- Polițiștii sloveni au anunțat ca au reținut, joi, mai mulți oameni de afaceri italieni care ar avea legaturi cu mafia italiana și ar fi implicați in asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, scrie AFP. „Pot sa confirm ca am desfașurat percheziții in mai multe locații și am reținut persoane”, le-a…

- Iohannis: Asistam la incercarea clara de a subordona justitia politicului. DNA, institutie eficienta Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta joi, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- Consilierii județeni liberali: Proiectul de buget al județului Neamț pe anul 2018 trebuie sa fie unul cu viziune, unul axat pe dezvoltare! Proiectul de buget al județului Neamț trebuie sa aiba la baza consens politic, o gandire de dezvoltare durabila și sa respecte legislația in domeniu Consilierii…

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- „Tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importanta din necesarul de finantare de pe pietele externe pentru acest an, consolidând totodata rezerva financiara în valuta la dispozitia Trezoreriei…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, joi, 1 februarie, printr o emisiune de euro obligatiuni, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani. Dupa cum recunoaste chiar ministrul Finantelor, banii sunt…

- Liviu Dragnea pare sa fi gasit explicatii pentru criticile venite de la Bruxelles. Mai exact, liderul PSD susține faptul ca, la Comisia Europeana ajung informații false și ca ”este mintita (n.r.-Comisia Europeana), picatura cu picatura”.

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul trecut cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu 32,8% mai mare decat cel din 2016, arata datele publicate vineri…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ. Avertizeaza insa ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste…

- Oamenii de afaceri din Romania si-au temperat optimismul, pentru 2018, in ciuda cresterii economice accelerate, iar multi dintre ei sunt chiar ingrijorati din cauza incertitudinilor care planeaza asupra noului an, cele mai grave probleme fiind cadrul fiscal, inflatia si deprecierea leului.…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.308 lei de persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.101 de lei/persoana. La nivel general, in T3 din 2017, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali,…

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost promulgate, miercuri, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Dupa primele zece luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,6 miliarde lei, reprezentand 0,79% din PIB, in crestere cu 408% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 3,6 miliarde lei in luna noiembrie. In primele 11 luni ale anului trecut, bugetul general…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…

- Peste 74% dintre intreprizatorii romani ar putea ajunge la inchisoare in 2018 daca Guvernul va reintroduce raspunderea penala pentru neretinerea si neincasarea sau retinerea si neplata impozitelor si contributiilor. Ca sa afle ce parere au angajatorii despre modificarea Legii 241/2005 pe care…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…