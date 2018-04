Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bogdan Lari a fost numit în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Valentin Claudiu Constantin a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. De…

- Se completeaza noua echipa de la varful Fiscului. Fostul ministru Ionut Misa, numit recent in fruntea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, il va avea ca mana dreapta, din postura de vicepresedinte al ANAF-ului, pe Bogdan Mihai Lari. Decizia numirii acestuia din urma in postura de vicepresedinte…

- Acestea, de la hipermarketuri și lanțurile de magazine electronice pana la companiile de utilitați sau furnizorii de internet și cablu, trebuie sa iși conecteze casele de marcat cu sistemele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) in doar doua luni. Masura este obligatorie de la 1 iunie, atat…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit vineri in functia de vicepresedinte al ANAF pe seful Administratiei Judetene a Finantelor Teleorman, Andrei Nistor Serban. Alexandru Draghici este al doilea vicepresedinte al ANAF numit vineri de premier. Directia Antifrauda va fi condusa de Ion Petrus. Acestia ii…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.…

- Eugen Teodorovici confirma numirea lui Ionuț Mișa la conducerea ANAF. Fostul ministru al Finanțelor urmeaza sa preia conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, in condițiile unor rezultatele foarte slabe privind colectarea la bugetul de stat. Ionuț Mișa a fost ministru in Guvernul Tudose…

- Au fost operate nu mai putin de 24 de demiteri in functiile de conducere, anuntul oficial urmand a fi publicat in scurt timp in Monitorul Oficial. Potrivit acelorasi surse, intreaga conduce a Agenției Naționale de Administrare Fiscala va fi reluata de fostul ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa. Articolul…

- Ionuț Mișa va fi numit noul șef al ANAF, spun surse citate de Realitatea TV . Potrivit sursei citate, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala urmeaza sa fie schimbata, iar motivul il reprezinta rezultatele foarte slabe privind colectarea la bugetul de stat. Ionuț Mișca a fost ministru…

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis zilele trecute decizia exhaustiva pentru proiectul conductei de gaze BRUA, pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podișor – Horia GMS…

- Masura vizeaza dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podisor – Horia GMS si trei noi statii de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor). ”Conducta de transport gaze naturale Podisor…

- Piața neagra a țigaretelor la nivel național a ajuns, in ianuarie 2018, la 15,6% din totalul consumului O noua campanie publica de conștientizare a efectelor negative ale contrabandei a fost lansata astazi, la Instituția Prefectului Județul Satu Mare, in parteneriat cu Poliția de Frontiera, Poliția…

- Consilierul local Radu Roca, fostul viceprimar al municipiului Satu Mare, a fost numit azi, 8 martie, in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. „Presedintele Organizației Municipale PSD Satu Mare, consilierul local…

- Jurnalistul Vlad Mixich, fost vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului, va colabora cu postul de radio Digi FM, pentru care va realiza o rubrica ce va fi inclusa in matinal, de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 9.00, precum si o emisiune, care va fi difuzata sambata, de la ora 11.00,…

- Sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a ajuns la capacitate maxima, iar in curand nu va mai functiona daca autoritatile nu gasesc rapid o solutie, a avertizat fostul ministru de Finante, Ionut Misa, actualmente, secretar de stat ...

- Daniel Tudor, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat ca programul cu Banca Mondiala de informatizare a Fiscului este intr-o faza intarziata, insa institutia se afla in dialog pentru a gasi solutii, scrie Agerpres. 1 1 0 1 0 0

- Asociația Grupul de Actiune Locala Dunarea de Sud, cu sediul in comuna Fantanele, iși desfașoara activitatea pe teritoriul a 16 comune din județul Teleorman, respectiv Bragadiru, Bujoru, Crangu, Dracea, Fantanele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Nasturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, Smardioasa, Suhaia, Traian,…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose este unul dintre numele favorite pentru preluarea presedintiei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit unor surse guvernamentale citate de Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Fostul șef al Fiscului, Gelu Diacon, lanseaza un nou atac la adresa procurorilor anticorupție. De data aceasta, Gelu Diaconu a reacționat dur dupa ce fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, in dosarul in care acesta…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017.

- Declarația 600 ar putea sa fie vizata de mai multe modificari pentru a fi eliminate dificultațile din prezent. Noul termen de depunere ar urma sa fie 31 martie, iar plafonul ar putea sa fie ridicat. Declarația 600 trebuia sa fie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de toți cei care, in anul 2017, au avut…

- Site-ul ANAF este blocat temporar pe fondul aglomerației pentru depunerea Formularului 600 . Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – www.anaf.ro – s-a blocat, astazii, in condițiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce și sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…