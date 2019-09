Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au acuzat luni Iranul ca este responsabil de atacul din 14 septembrie asupra instalatiilor petroliere saudite si i-au cerut "sa se abtina de la orice noua provocare", informeaza AFP si Reuters.…

- 'Atacurile contra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita fac situatia tensiunilor din Golf si mai grava (...) Acest context face in prezent si mai restrans spatiul discutiilor', a afirmat ministrul francez de externe in cursul unei conferinte de presa cu o zi inainte de A 74-a Adunare Generala…

- Cele trei tari europene semnatare ale acordului international privind programul nuclear iranian (Franta, Germania si Marea Britanie), impreuna cu sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, au indemnat vineri Iranul sa coopereze pe deplin cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AEIA),…

- "Daca europenii si americanii nu vor sa actioneze in conformitate cu angajamentele lor, noi, prin diminuarea angajamentelor noastre, vom contrabalansa aceasta situatie si vom reveni la situatia de acum patru ani", a spus purtatorul de cuvant Behrouz Kamalvandi, citat de agentia de presa iraniana…

- "Iranul 'imbogateste' (uraniu) de mult timp in secret, incalcand complet groaznicul acord de 150 de miliarde de dolari incheiat de (fostul secretar de stat american) John Kerry si administratia Obama", a scris Trump pe Twitter, facand referire la pactul privind problema nucleara iraniana, din care…

- Cele trei tari din Uniunea Europeana semnatare ale acordului nuclear incheiat cu Iranul in 2015 au facut apel marti catre Teheran sa renunte la activitatile sale de imbogatire a uraniului neconforme cu angajamentele sale si au convocat o reuniune, au anuntat ele intr-un comunicat comun, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat luni statele europene sa impuna, în mod automat, sancțiuni economice împotriva Teheranului dupa ce Iranul a acumulat rezerve de uraniu îmbogațit mai mari decât permitea acordul atomic din anul 2015, informeaza Mediafax citând…

- "Nu am incalcat #JCPOA", a scris pe Twitter ministrul de externe Mohammad Javad Zarif, referindu-se la acordul nuclear cu numele sau oficial - Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA - Planul comprehensiv comun de actiune). "Paragraful 36 din acord ilustreaza de ce. Am declansat paragraful…