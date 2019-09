Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

- Liderul orașului Hong Kong a declarat marți ca spera ca protestul pașnic anti-guvern care a avut loc în weekend sa reprezinte începutul eforturilor de restaurare a calmului și ca discuțiile cu protestatarii care nu sunt violenți sa ofere "o cale de ieșire" pentru oraș, scrie Reuters.…

- Hong Kong se pregatește luni de perturbari majore în ceea ce privește activitatea de lucru, în contextul în care o greva generala amenința sa paralizeze regiuni întregi ale centrului financiar asiatic, cu peste 100 de zboruri anulate deja și o campanie extinsa anti-guvern în…

- Chen Daoxiang, șeful unitatii militare a Chinei in Hong Kong, i-a condamnat pe protestatarii antiguvernamentali si a avertizat ca violenta nu va fi tolerata, in primele sale comentarii cu privire la demonstratiile ce au zguduit orasul din iunie, informeaza joi DPA potrivit Agerpres. Chen Daoxiang…

- Ministrul Justitiei din Hong Kong, Teresa Cheng, va calatori miercuri la Beijing, a informat guvernul din Hong Kong, in contextul in care protestele continua fata de un proiect de lege sustinut de Cheng care prevede extradarea infractorilor in China, noteaza Reuters.Liderul din Hong Kong,…

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Sute de mii de persoane protesteaza duminica in Hong Kong și cer demisia șefei Executivului, Carrie Lam, la doar o zi dupa ce aceasta a anunțat suspendarea pe termen nedeterminat a controversatei modificari a legislației privind extradarea, informeaza Reuters citat de Mediafax.Citește și: Demisie…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…