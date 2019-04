Stiri pe aceeasi tema

- Doar unul din zece potentiali consumatori din satele izolate isi permite costurile de racordare la reteua de gaze, care ajung la 3.000 de euro, astfel ca autoritatile trebuie sa vina cu masuri in plus pentru a ajuta locuitorii acestor zone sa devina utilizatori de gaze naturale, a declarat, pentru…

- GoPro a deschis în 2017 un nou birou în România care se concentreaza pe inginerie software, inclusiv pe dezvoltarea aplicațiilor și platformelor sale web si comert electronic. În prezent, la sediul din București lucreaza 65 de angajați, iar reprezentații români vorbesc…

- REACTIE… Seful PSD de la Vaslui, Dumitru Buzatu, spune ca social-democratii nu trebuie sa-l schimbe din functie pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, desi acesta si-a ridicat in cap mii de magistrati din Romania. Buzatu spune ca actualul ministru a format generatii de juristi si e foarte greu de gasit…

- Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, se arata in raportul de tara dedicat Romaniei din analiza: "Semestrul european - pachetul…

- ENGIE Romania a achiziționat acțiunile deținute de Gazprom Schweiz AG și filialele acesteia din cadrul WIROM, o companie de distribuție, furnizare și servicii de gaze naturale care opereaza în partea de sud a României, informeaza ENGIE printr-un comunicat. În acest fel, compania își…

- Grupul francez de utilitati Engie, prezent si pe piata din Romania, urmeaza sa isi restranga amploarea geografica a operatiunilor si se va concentra pe retele si regenerabile, conform unui plan de reducer...

- Vești minunate pentru persoanele din aceasta zona! Aceștia vor avea parte de noi locuri de munca avand in vedere ca un COLOS va deschide zeci de magazine in aceasta locație!Acest retailer va fi primul din Romania care va ...Citește AICI ce colos iși va extinde rețeaua in 2019 și in ce locație

- O noua metoda va fi folosita pentru blocarea roților mașinilor care sunt parcate neregulamentar, dupa ce mai multi soferi au reclamat ca sistemul actual de blocare a rotilor le avariaza autoturismele.