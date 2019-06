Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns în zonele din sudul județului Alba, lovite de inundații Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Acesta va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Intrucat intervenția pompierilor se realizeaza cu dificultate, IGSU a dispus suplimentarea efectivelor care acționeaza pentru salvarea persoanelor și inlaturarea urmarilor inundațiilor cu forțe… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valea Sebeșului s-a aflat astazi sub cod portocaliu de precipitații abundente. Din cauza acestora și a scurgerilor de pe versanți s-a forma o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Viitura a facut pagube foarte mari…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…

- In zona de sud a judetului Alba, aflata sub cod portocaliu, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanti, care a afectat localitatile Sebesel, Pianu de Sus, Salistea, Rachita si Calnic. Populatia din aceasta zona a fost alertata inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert. 'Mai multe…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…

- Sambata, in zona de Sud a județului Alba, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Pentru adoptarea masurilor de protecție de catre populația din aceste zone, au fost transmise avertizari prin intermediul…

- In zona de Sud a județului Alba s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Pentru adoptarea masurilor de protecție de catre populația din aceste zone, au fost transmise avertizari prin intermediul sistemului…

- PRAPAD in localitatea Rachita. Mașini luate de viitura și duse pe camp In urma ploilor torențiale cazute in zona de Sud a județului Alba s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Drumurile din satul Rachita…