- Imagini apocaliptice in Calarasi. O tornada cu o forta nemaivazuta in ultimul deceniu in Romania a lovit naprasnic. 10 case din Dragalina au fost transformate in mormane de moloz, distruse dupa ce rafalele de 90 de km la ora le-au spulberat acoperisurile. E comandament de urgenta al Inspectoratului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat pentru Adevarul ca fenomenul meteorologic extrem petrecut, marti seara, in judetul Calarasi, din cauza caruia un autocar a fost luat pe sus, iar mai multe persoane au fost ranite nu a fost anuntat prin sistemul RO-ALERT intrucat…

- O tornada s-a produs marti, 30 aprilie, in judetul Calarasi, in apropiere de Autostrada Soarelui. Fenomentul a fost surprins de mai multe persoane, care au publicat imaginile pe Facebook.Tornada a fost confirmata, la Antena 3, de reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie. Fenomentul…

- Raspunsul in situatii de urgenta trebuie sa fie privit dintr-o perspectiva regionala sau globala, nu doar dintr-o perspectiva nationala, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul MAI, Raed Arafat, la conferinta internationala cu titlul "Consolidarea rezilientei la dezastrele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat joi seara ca doctoratul, desi este un lucru de mare valoare, nu trebuie sa fie o chestiune obligatorie si ca nicio tara cu care Romania se compara la medicina de urgenta nu are „aceasta prostie: sa ai doctorat…

