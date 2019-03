Seful ”Doi s’un sfert”, expulzat de ”Blonda” in SUA!

Gata, proaspatul chestor Mihai Cristian Marculescu a cedat fara lupta comanda Directiei Generale de Protectie Interna, dupa ce ar fi acceptat fara sa cracneasca "oferta de nerefuzat" venita din partea ministrului de Interne. Iar pentru a-si onora promisiunea ca scapa de Marculescu si elibereaza astfel sefia serviciului secret al Ministerului de Interne, Carmen Dan i-a […]