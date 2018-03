Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la sediul Inspecției Judiciare pentru audieri dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma. Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea, dupa plangerea…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la sediul Inspecției Judiciare pentru a da explicații dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma.- in curs de actualizare

- Veste senzationala! Lucica Onea, seful Unitatii Haules de la Ploiesti, a luat-o pe urmele lui Zdreanta si a sefei lui, Luluta, la disciplinar. Inspectia Judiciara, care i-a deschis zece dosare, a inceput deja cercetarea lui Lucica Onea si a colegilor sai Alfred Savu si Mircea Negulescu (la asta nu se…

- Nu mai puțin de 1.013 romani infectați cu Virusul Hepatitic C (VHC) au fost diagnosticați in cadrul campaniei inițiate, pe 15 ianuarie, de Asociația “Echitate in Sanatate”, derulata in șase spitale din București și Ploiești, dar și in Spitalul Județean Ilfov. In campanie, au fost testate gratuit 16.964…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- • Ca urmare a sesizarilor primite, Inspectia Judiciara a pus biciul și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești Un nou episod al interviului realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat de Prahova Sebastian Ghița – dialog publicat in exclusivitate de Evenimentul zilei – a pus pe tapet noi dezvaluiri…

- Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de seful DNA Ploiesti, Lucian Onea si procurorul Alfred Savu, precum si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, pe rolul Inspectiei existand zece lucrari care au ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la DNA Ploiesti.…

- Șeful Serviciului Teritorial Ploiești al DNA (așa – zisa “unitate de elita” a DNA), Lucian Onea, este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciara. “Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari, in etapa verificarilor prealabile, avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor…

- Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorii de la DNA Ploiesti, Lucian Onea si Alfred Savu, dar si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, pe rolul institutiei existand 10 lucrari privind conduita acestora.

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, și procurorii Mircea Negulescu și Alfred Savu sunt cercetați disciplinar de Inspecția Judiciara. Declanșarea procedurii de verificare vine dupa ultimul control efectuat de inspectorii judiciari la DNA Ploiești și in condițiile in urma au fost zece sesizari privind activitatea…

- Paradeala de la Unitatea "de elita" a DNA a luat o intorsatura neasteptata! Cel care dadea definitia "paradelii", procurorul sef Lucian Onea, a ajuns in postura de paradit! DNA Ploiesti este sub un adevarat asediu dupa dezvalurile cu privire la procurorii Mircea Negulescu, Lucian Onea si Alfred Savu.…

- Bucuresti, 20 mar /Agerpres/ - Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai IJ. "Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari,…

- Serviciul Teritorial Ploiesti, "unitatea de elita" a Directiei Nationale Anticoruptie, este sub un adevarat asediu dupa dezvalurile cu privire la procurorii Mircea Negulescu, Lucian Onea si Alfred Savu. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, Inspectia Judiciara precizeaza ca are nu mai putin de…

- Firma fondata de Sebastian Ghița, Asesoft International SA, din Ploiesti, a intrat in procedura de faliment, in ciuda interdicției impuse de DNA Ploiești. Asesoft International a intrat in insolventa pe 3 noiembrie 2015, la cererea firmei suedeze Transas Marine International AB, care a invocat o creanta…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), a declarat, vineri, la sediul Curții de Apel București, ca a fost harțuita de șeful DNA Ploiești, procurorul Lucian Onea. Patru a spus ca deține și inregistrari de la DNA Ploiești, in dosarele care o vizeaza. “Am și eu inregistrari…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti la sediul Inspectiei Judiciare, pentru a da explicatii in legatura cu inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. De...

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- Președintele Romaniei nu poate refuza revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, potrivit legislației in vigoare. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea refuzului președintelui de a revoca un procuror-șef, ci doar refuzul de a numi. Șeful statului doar ia act de propunerea…

- Tatal șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, este cunoscut pe plan local drept un om foarte violent, potrivit unor declarații facute de prahoveni. Mai mulți batrani au marturisit ca tatal procurorului Onea este un barbat violent, victimele acestuia fiind mai multe persoane in varsta din satul Pietriceaua,…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Procurorul general Augustin Lazar și-a exprimat, joi, susținerea totala pentru DNA și pentru Laura Codruța Kovesi. Asta, in ciuda tuturor informațiilor legate de seria de abuzuri comise de subordonații lui Kovesi, dar și a rapoartelor Inspecției Judiciare care o vizeaza direct pe șefa DNA. “Activitatea…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Inspectia Judiciara (IJ) o contrazice pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, atat in privința cercetarilor disciplinare care o vizeaza, cat și in privința controlului derulat, in 2017, la DNA Ploiești. Reprezentanții IJ au precizat, joi, ca, din perioada ianuarie 2017 pana in prezent, au fost identificate…

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- Șeful “unitații de elita” a DNA din Ploiești, procurorul Lucian Onea, implicat, zilele acestea, in cel mai scandalos episod legat de falsificarea unor probe dintr-un dosar penal, a fost numit in funcția de conducere, in anul 2012, dupa ce, cu trei ani inainte, a incercat, fara succes, sa promoveze intr-un…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, a declarat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, prezentata de Mihai Gadea la Antena 3, ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu i-au cerut favorizarea…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost trimis in judecata de DNA Ploiești sub acuzațiile de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Din cuprinsul comunicatului de presa reiese o fractura evidenta de logica a procurorului care a instrumentat cauza. Potrivit rechizitoriului,…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…