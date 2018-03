Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Teritorial Ploiesti, "unitatea de elita" a Directiei Nationale Anticoruptie, este sub un adevarat asediu dupa dezvalurile cu privire la procurorii Mircea Negulescu, Lucian Onea si Alfred Savu. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, Inspectia Judiciara precizeaza ca are nu mai putin de…

- Directia de Inspectie Judiciara s-a confruntat cu o avalansa de sesizari privind diverse aspecte ale activitatii si conduitei procurorilor, pretins neconforme cu standardele prevazute de legislatia in vigoare. Aceasta este una din constatarile cuprinse in raportul de activitate pe anul 2017 al Inspectiei…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre cei doi a unor abateri disciplinare. Pe ordinea…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat „Romania la Centenar”. Viceprimarul…

- Fostul senator Daniel Savu a postat un mesaj in care condamna abuzurile unitatii "de elita" a DNA, unde procurorul sef Lucian Onea si-a facut de cap, in tandem cu Mircea Negulescu "Portocala", deschizand dosare anumitor politicieni sau afaceristi fara ca faptele penale sa existe in realitate, ci doar…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR in urma unei perchezitii gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta. "Multi poate nu cunosc ca procurorul nu are doar rol in procesul penal, ci are un rol si in…

- Inspectorul general Florina Stoian si cei doi adjuncti raman in functie! Ministerul Educației Naționale a dispus anularea evaluarilor inspectorilor școlari generali, inspectorilor generali adjuncți și a directorilor Caselor Corpului Didactic și demararea cercetarii disciplinare

- Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori a fost ieri scena uneia dintre cele mai importante confruntari din sistemul judiciar național, care i-a avut ca actori principali pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti la sediul Inspectiei Judiciare, pentru a da explicatii in legatura cu inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. De altfel, la sediul Inspectiei Judiciare a venit si Vlad Cosma. Pe 16 februarie, Inspectia Judiciara anunta ca efectueaza…

- Inspectia Judiciara face verificari pentru a stabili daca exista indicii privind o abatere disciplinara in cazul procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, Alexandra Lancranjan,dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni.…

- Procurorul Mircea Negulescu fenteaza de ani de zile cercetarile disciplinare ! "Procurorul Portocala" este "client" al Inspectiei Judiciare inca de acum 6 ani, cand pe numele lui s-a depus prima plangere care viza aspecte neconforme cu statutul de magistrat. De atunci, au mai fost depuse 29 de sesizari…

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare. „La 12 februarie a.c. Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media…

- Scandalul dezvaluirilor din DNA Prahova ia amploare. Deputata PSD, Andreea Cosma, iese la rampa cu noi marturii incendiare despre celebru fost procuror Mircea 'Portocala' Negulescu si seful DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma spune ca cei doi au incercat sa ii intinda o capcana.Citește și: A fost…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- Un precizare venita, vineri, din directia Inspectiei Judiciare (IJ) face public faptul ca inca de acum cateva zile, mai exact din 12 februarie, institutia s-a autosesizat dupa ce in presa au aparut “informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General face cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media in legatura cu situatia de la DNA Ploiesti, transmite News.ro . “Ca urmare a solicitarilor…

- V. Stoica Cel mai nou scandal din sanul Direcției Naționale Anticorupție pare sa fie unul dintre cutremurele care ar putea sa zguduie din temelii modul in care sunt privite anchetele penale, culegerea de probe in anumite dosare aflate in instrumentare și activitațile legate de derularea cercetarilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- "Niciodata nu au fost falsificate probe, sunt sustineri pe care le fac inculpatii in dosare. (...) Au fost controale, s-a constatat ca la DNA Ploiesti a fost respectata legea de fiecare data. Nu va puneti intrebarea de ce discutiile sunt duse in afara cadrului judiciar? Pentru ca fost facute tot…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Parchetul instantei supreme anunta ca a facut verificari la DIICOT si a trimis raportul de control Inspectiei Judiciare, pentru a decide daca au existat abateri disciplinare in ancheta DIICOT privind o retea de prostitutie si trafic de persoane, in care erau implicati politisti, functionari din ministere,…

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie…

- Primarul Mihai Chirica intinde o mana noului guvern sustinut de coalitia PSD-ALDE. Seful municipalitatii a declarat ieri ca Iasul „ramane deschis in continuare pentru o colaborare fireasca, decenta si motivata de succes". In plus, el a precizat ca noii membri ai cabinetului condus de Viorica Dancila…

- Campionatul European de volei din 2021 va fi gazduit de Romania. Vezi galeria foto + 4 + 4 La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul…

- O evaluare a activitatii de peste an a directorilor din Moldova a capatat valente de disputa conjugala in cazul unei institutii din Botosani. Seful acesteia este acuzat ca si-a luat iubita la Bucuresti pe banii unitatii.

- V. S. Saptamana viitoare, mai precis marți, 23 ianuarie, fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, iși va afla soarta in magistratura, dupa ce ieri Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat…

- Guvernul Dancila. Dupa demisia lui MIhai Tudose, se vor operra mai multe modificari in Guvern, miniștrii care l-au susținut pe fostul premier urmand sa nu se mai regaseasca in noul Cabinet condus de Viorica Dancila, in cazul in care președintele va acceptat propunerea PSD-ALDE pentru șefia Executivului.…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti. Astfel, procurorul general. Augustin Lazar a dispus sesizarea…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procurorul general Augustin Lazar dispunând,…

- Inpecția judiciara a precizat ca șefa DNA a abordat o atitudine nedemna folosind la adresa procurorilor cuvinte și expresii cu un conținut denogrator, insultator și amenințator. Analistul politic Bogdan Chirieac spune ca nu acțiunea Inspecției Judiciare nu va avea niciun rezultat. ”CSM…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat, astazi, ca noile zborurile internaționale din Suceava catre Madrid (Spania) și Verona (Italia), precum și cele din Suceava catre București vor incepe pe data de 25 martie 2018. Toate aceste zboruri vor fi operate de compania Cobrex Trans. Gheorghe…

- Pedofilul din Drumul Taberei, care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti este cautat de o tara intreaga. Seful OPC Constanta a oferit o recompensa de 1.000 de euro pentru prinderea suspectului. Horia Constantinescu incearca sa stimuleze in acest mod spiritul civic al romanilor.

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…