Seful DNA Constanta, Andrei Bodean, a fost audiat, luni, de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, care il acuza de abuz in serviciu si represiune nedreapta, in urma unui denunt al avocatului Sorin Calaigii.



Andrei Bodean a declarat, la iesire din sediul SIIJ, ca nu este pus sub control judiciar, asadar nu are interdictie sa vorbeasca despre dosar.



Totodata, el a aratat ca acuzatiile procurorilor - abuz in serviciu si represiune nedreapta - sunt neintemeiate, iar el nu are ce sa-si reproseze, deoarece si-a desfasurat activitatea cu profesionalism.

