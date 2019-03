Seful DNA: Acolo unde probele au fost obtinute nelegal, in opinia instantei, au fost inlaturate

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a afirmat, vineri, ca procurorii ierarhic superiori au infirmat rechizitoriile in mai multe dosare, care vizau cateva zeci de inculpati, pentru ca, a precizat el, ''nu se sustineau in instanta'', conform Agerpres . "Cateva zeci de inculpati (...). Nu am…

- Dupa apelul DNA emis joi prin care i-a cerut abrogarea OUG 7, care interzice delegarile pe functii si care a lasat doua servicii importante fara conducere, Tudorel Toader sustine ca cel care poate debloca situatia este doar presedintele Klaus Iohannis. Calin Nistor, seful DNA, a raspuns, intreband retoric,…

- Vestitul procuror Lucian Onea, zis "Lucica" (foto dreapta), fost sef al DNA Ploiesti, a fost demascat chiar de catre actualul sef interimar al parchetului anticoruptie Calin Nistor. S-a intamplat in cererea de revocare a lui Onea din DNA trimisa de Nistor la CSM. Hotararea 41 din 15 ianuarie…

- Judecatorii si-au motivat, ieri, decizia prin care fostul edil al Constantei, Radu Mazare si fratele sau au fost achitati in dosarul campusului de locuinte Henri Coanda. Pentru prima data, magistratii au eliminat din acesta speta probele stranse de cei din Servicul Roman de Informatii. Mai mult, instanta…

- Respinsa de doua ori de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de procuror-șef al DNA, Adina Florea va fi propusa din nou de ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Retrimit la Cotroceni cele 5 solicitari. Ii voi trimite președintelui Klaus Iohannis și adeverințele CNSAS din care rezulta ca niciuna…

- La cateva ore de cand Viorica Dancila l-a reclamat la CCR, acuzand un “blocaj” in activitatea Executivului, in privinta amanarii numirii a doi ministri, s-a aflat ca si presedintele Iohannis s-a adresat institutiei in fruntea careia se afla judecatorul Valer Dorneanu. Seful statului a trimis Curtii…